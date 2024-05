Renovado y con sorpresas, vuelve el Pixar Fest al Disneyland Resort

Personajes de todas —sí, de todas— las cintas de Pixar Animation Studios están más cerca que nunca de sus admiradores en el Pixar Fest, que luego de unos años de ausencia regresa a los parques de Disneyland.

“Incluimos todas las películas de Pixar”, dijo Robin Trowbridge, director de shows de Disney Live Entertainment. “Todas están representadas en el festival”.

La aseveración de Trowbridge no puede ser más exacta. Esta fiesta, que termina el 4 de agosto, tiene representaciones de todas las películas que ha producido el icónico estudio de animación en los parques Disneyland y Disney California Adventure.

Así que no importa por qué lugar de los parques caminen los visitantes; en cualquier punto es posible encontrarse con personajes y descubrir momentos clásicos de cintas como Toy Story, Monsters, Inc., The Incredibles, Cars, Up, Coco y más recientes como Turning Red, Luca y Soul. Incluso, también está incluida Inside Out 2, que se estrenará próximamente.

Personajes de todos los filmes de Pixar como los de Onward, se pueden encontrar en varios puntos del festival. Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort Crédito: Disney

Como en ediciones pasadas, los creativos de esta fiesta nunca dejan de reinventarse, y una de las labores que mejor hacen es añadir nuevos elementos y sorpresas. En esta versión, la novedad más llamativa es Better Together: A Pixar Pals Celebration!, el desfile que se realiza durante el día en fechas selectas por las calles de Disney California Adventure.

“Hay nuevas carrozas, como la de [la cinta] Turning Red”, dijo Trowbridge durante una conferencia de prensa en la que estuvieron reunidos cinco de los cerebros que idearon el festival, entre ellos John State, el director culinario de comida y bebida del Disneyland Resort, y Tasha Sounart, directora creativa del parque temático de los estudios de animación Pixar.

El desfile en el Disney California Adventure tiene una carroza dedicada a Turning Red. Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort Crédito: Cortesía

En esta parada participan más de dos docenas de personajes de las películas de Pixar, que desfilan en vistosos carros alegóricos adornados con detalles alusivos a las cintas.

Mientras tanto, en el parque Disneyland se reinstauró el show de fuegos artificiales y la proyección del show Together Forever—A Pixar Nighttime Spectacular. Este espectáculo nocturno proyecta imágenes memorables de todas las cintas de Pixar sobre las paredes de Main Street, U.S.A., y las acompaña de un popurrí de fragmentos de las canciones que acompañan esas producciones fílmicas.

El show Together Forever–A Pixar Nighttime Spectacular regresa al parque con escenas de todas las cintas de Pixar, como Coco. Foto: Michael Owen Baker/Disneyland Resort Crédito: Cortesía

En la explanada, uno de los puntos más icónicos del parque —donde hay decoraciones monumentales, según la temporada—, una escultura gigante que representa la pelota de Pixar recibe a los visitantes.

El Pixar Pals Playtime Party, que se lleva a cabo en el Fantasyland Theatre de Disneyland, los visitantes pueden aprender nuevos pasos de baile, bailar al lado de personajes de Pixar o ver los cortos de las cintas de Pixar que se proyectan en una pantalla gigante.

Durante la Pixar Pals Playtime Party, en el Fantasyland Theatre de Disneyland, los visitantes pueden bailar con sus personajes favoritos. Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort Crédito: Cortesía

Otra de las novedades es el Club Pixar en el Hollywood Backlot de Disney California Adventure. Cada noche durante el festival, un DJ toca música, hay juegos, actuaciones, oportunidades de fotos con personajes de las cintas de Pixar, comida temática y bebidas preparadas.

La comida es otro elemento importante en la fiesta, y eso lo sabe mejor que nadie John State, el director culinario antes mencionado. Él explicó que en el menú de este año hay un poco de todo para representar cada una de las películas de Pixar.

“Hay 29 locaciones donde se puede disfrutar lo que preparamos para esta ocasión”, dijo el chef.

Hay creaciones que han sido éxito en pasadas ediciones y también nuevas adiciones, dijo State, y mencionó, entre otras, el Fried Bologna Sandwich y el Sea monster friends parfait, este último inspirado en la cinta Luca.

El Sea monster friends parfait está inspirado en la cinta Luca. Foto: David Nguyen/Disneyland Resort Crédito: Cortesía

A partir del 10 de mayo, estarán disponibles seis mercados temáticos de Pixar que ofrecerán comida y bebida en Disney California Adventure. Cada uno estará relacionado con una película Pixar.

Para detalles de horarios y precios visitar https://disneyland.disney.go.com/es-us