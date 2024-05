Exfigura del América acusa de soberbios a los jugadores de las Águilas

Antonio Carlos Santos icónica figura del América, campeón en las temporadas 1987-88 y 1988-89, fiel a su estilo crítico hacia el cuadro americanista, no dudó en acusar de que los actuales jugadores de las Águilas están actuando con soberbia y que con ese estilo precavido no podrán aspirar a convertir al equipo milloneta en la escuadra de época que habían proyectado después de coronarse en el torneo Apertura 2023.

La molestia del exbicampeón americanista tuvo eco después de la eliminación del equipo dirigido por su compatriota André Jardine a manos del Pachuca en las semifinales de la Concachampions, en un duelo donde los actuales campeones de la Liga MX tuvieron una noche para olvidar en el estadio Hidalgo.

“No tengo ninguna crítica al América, pero si tengo que decir que como vi el partido, los veo muy soberbios, ellos creen que van a ganar cada partido, caminando, tocando la pelota, sin un fútbol agresivo, creo que el planteamiento no fue malo, pero si no son agresivos no va a pasar nada con el América, creo que hay que ser agresivos, hay que ir sobre el contrario”.

Santos acostumbrado a realizar un estilo ofensivo, lleno de jugadas espectaculares, que fue clave para que América sumara dos títulos a finales de la década de los 80, también expuso que rivales de la categoría y nivel del Pachuca se va a encontrar en su camino en la próxima liguilla del torneo mexicano y que por eso deben ser más agresivos, sobre todo ahora que hicieron perder 50 millones de euros al empresario Emilio Azcárraga Jean con la eliminación en la Concachampions

“Pachuca es un buen equipo, pero así va a encontrar otros buenos equipos en la liguilla, es cierto que América perdió una oportunidad linda de ganar 50 millones de euros para el joven de Emilio (Azcarraga Jean), para que pudiera gastar en sus fiestas, pero dejaron ir una gran oportunidad”

Por esa razón no tuvo reparo en mandar un consejo al actual plantel americanista para que asuman el protagonista que debe tener un equipo de este nivel y que hicieron emocionarse al americanista después de la conquista del título del torneo pasado.

“Ahí va el consejo, cambien su actitud, que juegue cada quien como debe de ser, jueguen a su estilo, no cambien, porque no da para más, pero los jugadores necesitan aparecer más. Pienso que todo el equipo debe asumir su responsabilidad, simplemente Diego Valdés muy perdido, Álvaro Fidalgo tocando pelotas para atrás y así no se gana”.

Antonio Carlos Santos tuvo palabras fuertes para los jugadores del América después de la eliminación en la Concachampions. Foto: Imago7.

Antonio Carlos Santos también dijo que: “Necesitamos mucho más para ser el gran América, para ser el mejor América de todos los tiempos, hacer un América de época. Tienen todo, un gran plantel, grandes jugadores, pero se necesita mucho más en la cancha para asumir el protagonismo que deben tener para aspirar a los títulos que se buscan”.

¡Cabezazo de Henry Martín para acortar distancias! 🦅 pic.twitter.com/eyqvNmrny4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 1, 2024

