Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de mayo de 2024

Piscis

Te encanta el billete y sabes que la miseria no es lo tuyo, no te preocupes te va caer un dinerito extra. Se compromete una amistad. Atiende más a una familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta pero con muchos aprendizajes. Cuídate de una traición la cual podría llegar por medio de una amistad. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos. Visualiza hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograr tus metas, una persona de tu pasado no dejara de fregarte y amolarte la existencia, necesitas cortar todos los caminos que te pudieran llevar a esa persona pues podrías entrar en una etapa en la cual te vuelvas a dañar. Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a joder.

Acuario

Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te dañan mucho y desvaloran. Mantén la guardia puesta y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada. No esperes que Dios o la vida te pongan en una situación más dura para que reacciones y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor, es momento de ver las cosas de manera distinta, es momento de pensar más en ti y en tu bienestar, de soltar aquello que te ha mermado la existencia y te ha metido en las tristezas. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y se le trabajas mucho al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza, eres una de las personas de los signos que no nació para rogar, ni para que te escojan, ponte las pilas y no mendigues atención, ni cariño ni amor por alguien que no lo merece. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va dar donde más te duele.

Capricornio

El amor jamás se terminará en tu vida, solo es cuestión que sepas dárselo a la persona que de verdad lo valora y está dispuesta o dispuesto a cuidarlo. Un proyecto comenzará a rendir frutos. Dolores musculares a la orden del día. Aprende a recibir las oportunidades que te brinda la vida, no estás para dejar ir nada pues quizás jamás regrese. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. Te buscará un familiar que tienes mucho de no ver. Te viene un dinerito extra que te ayudará mucho en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la dañan y va creando una bomba de tiempo. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu piores nada.

Sagitario

La responsabilidad para ser feliz está en ti y no en las demás personas, deja de lamentarte por errores pasados y ponte los pantalones para enfrentar lo que está llegando a tu vida. Si esos amigos nomas te buscan pa la fiesta crees tú que realmente son amistades? Porque son de que cuando de verdad los requieres a tu lado por un problema que tienes no los localizas a los hijos de la tiznada. Sufriste mucho por cuestiones de las personas que te envidian o te hicieron sufrir en el terreno del amor, es momento de demostrarles a ellas y sobre todo a ti que sigues de pie y vas a lograr lo que te propongas. Ten cuidado con la manera de hablar y reaccionar, eres una persona bien directa y sin pelos en la lengua y eso a veces no le parece a la gente, puedes llegar a lastimar a personas que realmente son muy importantes para ti. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado.

Escorpión

Viene un viaje y reunión con amistades. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor. Te enamoras muy rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, eres como un animalito que con un poco de atención eres fiel, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. No descuides tanto a tu familia, recuerda que son quienes siempre estarán a tu lado y te sacarán de las broncas échale muchas ganas y trata de pasar más tiempo con ellos y mostrarles tu cariño, a veces te sienten distante.

Libra

Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara de estúpida, no permitas que nadie se sobre pase contigo porque el permitirlo una vez es tolerarlo siempre. No sigas tirando tu amor ni mendigando cariño por personas que solo son bonitas fuera porque por dentro no tienen nada, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lagrimas. Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. No te pongas triste por el pasado ni por el futuro pues eso no existe, la vida tomará su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa ser feliz, quien te quiera te buscará, quien no mándalo a la fregada. Ten cuidado con persona de piel aperlada que buscará dañarte o afectarte con ciertos comentarios fuera de lugar. Viene noticia del extranjero que te beneficia. Cuidado con una inversión que quieres realizar pero que no se ve buen momento para hacerla.

Virgo

Cuidado con noticias inesperadas que te podrían hacer reaccionar de manera negativa. No tengas miedo de enfrentar esos miedos que te han detenido en el cumplimiento de tus sueños y metas. Un amor te marcará de aquí mucho en estos meses, grandes aprendizajes te dejarán, pero deberás de aprender la lección para que la vida no te la vuelva a poner. No te detengas en sueños y metas y busca la posibilidad de que se hagan realidad. Una oportunidad bastante buena de comprar vehículo hazlo con calma y si no puedes con la deuda no la realices. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor, la dieta y el ejercicio ya están logrando grandes cambios en ti. Ya no vivas del pasado, recuerda que tienes tu presente y tu futuro para ser feliz. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues podrías estar poniéndola en riesgo sin razón alguna. Deja de ser tan tonto con quien solo te utiliza cuando necesita un favor de ti y mientras ni te procuran ni te ven. Mientras vivas creando ilusiones falsas seguirás viviendo en la misma fregadera de siempre.

Leo

Momento de atender esas cuestiones que has dejado para mañana por falta de tiempo o flojera, no es momento de ir tan lento en sueños y metas, es momento de solucionar todos los pendientes que tenías. Vienen días muy buenos para reflexionar y darte cuenta de lo que en verdad importa en tu vida y de lo que sale sobrando. Fin de semana bastante bueno en el cual deberás de poner en claro tu situación sentimental para que no te lamentes en un futuro próximo. Amores de una noche y posibilidad de viajes muy buenos se presentan, disfruta tu vida y vive como si fuera el ultimo día, come bien y duerme bien, tu inestabilidad se debe a tu falta de descanso y ganas de lograr tus objetivos. Aprende a ir por tus sueños y metas, la vida es simple, pero te la pasas pensando en tonterías y por esa cuestión no has logrado avanzar del todo. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Viaje inesperado y posibilidad de iniciar relación en caso de estar soltero o soltera con persona de tierras lejanas con la que has estado tratando.

Cancer

Vive el presente y deja de pensar en lo que harás mañana que eso ni existe, recibirás ciertas indirectas de una persona cercana a ti las cuales te van a lubricar el asunto y andarás bien filoso. No permitas que nada sobre pase la línea del respeto hacia ti o de lo contrario será imposible detener eso, date a respetar y serás respetado, algunas veces tienes el hocico muy suelto y lastimas sin darte cuenta. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables. Tu buen corazón y buena voluntad son la pieza clave para conseguir tus sueños, recibirás noticias inesperadas en próximos días que te van a hacer muy feliz. Cuida la parte de tu estómago, ha estado muy vulnerable y podrías contraer una infección. No permitas que nadie te haga daño o te haga sentir menos de lo que vales, sabes bien quién eres y hacia dónde te diriges. No andes de lengua floja con tus amistades porque la información que le sueltes la andarán divulgando. Cuidado con compras innecesarias que no te aportarán nada a tu vida solo te dejarán ciertos gastos. No es momento de volver al pasado pues no hay nada nuevo que ofrecerte, despídete de todo eso que ya dolió y centra tu atención en los nuevos cambios y situaciones que mejoren tu vida y tu existencia.

Géminis

Cuídate de persona de piel blanca, te quiere comer el mandado o te va a meter en problemas bien gruesos, una sopa de su propio chocolate no le caería nada mal pa que entre en cintura y aprenda a respetarte. Aléjate de quien te causa estrés, es momento de poner un orden en tu vida y alejarte de personas que te causen conflicto. Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con compra y venta pues podrías hacer un mal negocio y salir perdiendo algo de dinero. Podrías requerir regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho este hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas; aprende la lección para no volver a caer en las mismas situaciones de siempre. Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día este fin de semana. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte o ponerte de malas. Si tienes pareja necesitas mostrar tus sentimientos y mostrarle lo que es el verdadero amor pa que no salga a buscar lo que tiene contigo, no le des motivos pa que se aleje o discutan, porque eres muy de no sentirte a gusto si no estas peleando o discutiendo hasta por asuntos del pasado.

Tauro

Nadie ha dicho que la vida es fácil así que deja de quejarte por tonterías que no tienen importancia alguna, pero tú las pones en primer plano. Tu carácter comenzará a tomar forma, se más precavido en tus decisiones y metas para que no cometas errores de los cuales te lamentes en muy poco tiempo. La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa pendejez que venías desarrollando desde hace tiempo. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y hazte responsable de tus propios actos o lo lamentarás en poco tiempo. Un amor prohibido se presentará y te hará bajar hasta el infierno, tu sabes hasta donde lo permites, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti por algo que solo durará muy poco tiempo, piensa bien si vale la pena arriesgarte. Noticia de perdida y rompimiento de relación dentro de la familia se ve muy próxima. Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han interpuesto en tus planes y te han hecho pasar un mal momento. Días de mucha reflexión en los que conocerás la felicidad con tu pareja en caso de tener pues comenzarás a ver la luz en muchas situaciones.

Aries

Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso con el dinero pues, así como llegará se podría ir. No tomes venganza por tus manos y deja que el karma se encargue de cobrar factura sabes bien que nunca te falla, nuevos amores llegan y vienen cargados de buenas cosas, solo no cometas las mismas equivocaciones de antes para evitar errores y complicaciones. Muchas sorpresas en próximas fechas con cuestiones que tienen que ver con los dineros se solucionarán y te dejarán grandes ganancias. Encuentras cosas que habías perdido, te enteras de noticias de familiares lejanos que podrían dejarte muy pensativo o pensativa. Te vienen chismes muy perros de amistades, andan ladrando de más las perras y echando veneno a más no poder. Si tienes pareja vienen celos y quizás separación por unos días. Tu ingenuidad e inocencia es lo que te afecta o daña demasiado, necesitas ser menos tonta, solo así evitarás que te sigan fregando la existencia y jugando con tus sentimientos. Noticias de familiares, un embarazo saldrá a la luz y un problema con persona piel blanca se presenta en estos días, no te tomes las cosas tan personales.