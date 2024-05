Javier Aguirre prioriza la permanencia del Mallorca por su renovación: “No han hablado conmigo”

⚫️🔴El tècnic Javier Aguirre @RCD_Mallorca ha parlat avui a la roda de premsa prèvia 🆚 @Atleti de la seva possible renovació

🗣️ "No han parlat amb mi. Ho entenc perquè encara no s'ha aconseguit l'objectiu (permanència). Jo estic feliç aquí. Ara toca centrar-se en la Lliga" pic.twitter.com/LI4fjys7s8