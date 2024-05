Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de mayo de 2024

Aries

Traes miles de proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos entre julio y agosto. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día, fíjate bien donde los dejas y pon atención quien entra a tu casa o tu espacio. Cambios en tu estado de ánimo muy culeis pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque declararás la guerra, sabes bien que ni tu santa madre te aguanta. Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres un chorro podría comenzar a sentir atracción por ti. Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida, se te va dar el chisme y andar comentando del asunto. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener un chorro mil de cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.

Tauro

Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender, una duda que tienes va ser revelada. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos porque te podrías endeudar y ahorita la marrana no está pa enflacarla. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas. No permitas que la costumbre dañe más tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga puro maiz tuerzo. Nada de segundas oportunidad ya sabes que eso no es lo tuyo y si lo permites no te quejes que te vuelvan hacer de chivo los tamales.

Géminis

Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra ya sea de préstamo o deuda del pasado con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo, sabes bien que cuando te lo propones obtienes buenos resultados, es momento de que así sea, ponte las pilas y ve tras tu objetivo. Podría nacer una buena amistad con uno de tus enemigos, oi nomas!!!. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará un friegos la relación, solo cuenta hasta 10 y no te enciendas tan rápido, a veces traes un carácter que ni tú te toleras y aguantas. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares, te la pasarás a todas margarás solo no dañes con comentarios, andarás bien sincerote. Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Debes ponerte buzo caperuzo pues hay modo y manera de incrementar tus ingresos, no dejes pasar esa oportunidad perra que se te presentará.

Cancer

El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten. Te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes. Un embarazo por parte de familiar o amistad se hará presente. Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que quieres, mueve tu mundo y tu vida. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida pero bien que te destantea. Un embarazo o nacimiento dentro de la familia se ve muy próximo, ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de las personas que te rodean pues te quedarás con los brazos abiertos. Estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual sino te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada, así que ponte perra y levanta los orejas.

Leo

Días de mucha reflexión en los que tendrás que liderar con tus sentimientos y con tu pasado, recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas tu camino, tienes que recuperar la estabilidad en tu vida y sobre todo tu camino. Ya dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta cuestión tan equis que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas. Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error. Es momento que le des al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tú no pones de tu parte será imposible que lo logres. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas ser más hijo de la fregada en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad y han estado contigo en los perores momentos a los demás mándalos a la fregada. La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a pedir lo que mereces y a luchar por una vida llena de placeres.

Virgo

Cuidado con exigir a las personas demás y al mismo tiempo no darles lo que necesitan o merecen. Vienen amores importantes en estos días en caso de estar soltero o soltera deberás de poner mucha atención para no cometer las mismas equivocaciones. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar un friego de pleitos o problemas. Ten cuidado con mendigar cariño y amor pues podrías hacer con tus sentimientos lo que les de su fregada gana, no pongas charola de plata a quien solo sabe comer en desechables pues date cuenta de que vales friegos y mereces mucho. Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas.

Libra

Cuídate mucho de comentarios negativos de otras personas, que no te afecten esas cuestiones, pon más atención a lo que sucede en ti y en tu alrededor que en lo que sucede con otras personas que no merecen ni un comino de tu atención. Andas al 100, llena de cambios y nuevos ciclos muy perros que te dejarán grandes cosas en tu vida. Ten mucho cuidado con hacer cambios que no son necesarios en tu vida pues podrías cometer grandes errores y perder tu camino y el piso, una amistad ha de llegar en estas fechas y te dará una gran lección, cuida lo que comes pues podrías enfermarte sobre todo con comida de la calle. Amores a distancia se fortalece y será más fuerte que nunca, si en el pasado un funcionó el universo conspirará pa que terminen juntos y más unidos que nunca, solo cree y confía en ti. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas.

Escorpión

No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona. Vienen cambios muy importantes en tu vida pues por fin lograrás despertar de la pendejez en que habías vivido. Un familiar se va enfermar pero no será nada de gravedad. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas tontos. Tus sueños son tuyos no de tu familia ni del vecino o vecina, cree en ti y ve tras ellos o de lo contrario al final no lograrás nada. Te vas enterar de una noticia muy perra que podría hacerte sentir mal e inclusive decepcionarte de muchas personas.

Sagitario

Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Un embarazo en la familia o persona cerca a ti se dejará ver en próximas fechas. Nunca vuelvas a permitir que jueguen con tus sentimientos y tus cosas, es necesario que aprendas que cuando no te quieren es no, deja de exponerte mendigando atención y cariño a quien prácticamente le vales. Cuida mucho de no caer en la costumbre en caso de tener pareja. Noticias o llamada que te harán tu día. No te culpes de errores tontos que ya sucedieron, no siempre eres culpable de lo que sucede, aprende a lidiar con personas con ideas distintas a las tuyas. Ten cuidado con dolores en espalda bajo y piernas, cuida mucho tus riñones, necesitas tomar más agua y menos productos procesados. Si tienes pareja no caigas en la rutina de siempre, a veces la relación se torna aburrida pues dejan de ser lo que era cuando comenzaron. Hay cambios en tu maduración pues empezarás a despojarte de gente que solo te ha utilizado. Muchos cambios, una persona de tu familia se aleja pero será para bien. Es probable que en próximas fechas recibas la noticia de una separación en la relación de una amistad, necesitará mucho de tu apoyo.

Capricornio

Cuídate mucho de lo que dirás en este fin de semana pues ciertas palabras podrían dañar a personas que son muy importantes para ti. Días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Recordarás mucho a una persona que ya no está físicamente contigo pero sentirás su presencia más que nunca en estos días, quiere comunicarse contigo y lo hará mediante un sueño y mediante una personas, enciéndele una veladora blanca. Sueños premonitorios se aproximan y te harán pensar y reflexionar muchísimo. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso y te arrepientas. Nuevos amores llegarán y un nueva posibilidad de empleo. Persona de piel canela se acerca con buenas intenciones, te ayudará mucho en tu fututo. Familiar se enferma, nada de gravedad así que no te preocupes.

Acuario

La paz que sientes disfrútala, hazla consiente. Deja de querer que tu pareja piense como tú. Si la persona que está a tu lado no es lo que tu quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida. Ten cuidado con hacer promesas que está complicado cumplir. Cuando andas de buenas sueles hacer promesas que al final nunca cumples. Aguas con una caída o accidente que podría llevarte al hospital. Tu sentido de humor va a traer mucho a esa persona que te interesa, trata de no ser tan dejada en los asuntos del corazón, no bajes tu nivel ni tu precio por nadie, hay posibilidad de iniciar negocio que tiene que ver con comercio y ventas. Días en los que reflexionarás mucho sobre ciertos acontecimientos que han pasado en tu vida y que nunca más permitirás. Es necesario que trabajes tus miedos e inseguridades. El dinero saldrá de donde esté, deja de pensar que tiene que salir a huevo de donde tu piensas. Hay muchos caminos para que las cosas lleguen a ti. Si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones.

Piscis

Recibirás dinero, mismo que deberás utilizar para pagar tus deudas y salir del aprieto económico en el que te encuentras. Aún así no seas tan gorrón, porque te encanta que te inviten y te paguen todo. Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas, tu trabajo espiritual va muy bien. Haz una evaluación a tu presupuesto y apégate a él. Se más prudente al emitir juicios para que no hieras a quienes amas. Combina la distracción con el descanso para que puedas acabar con el agotamiento que sientes. Bajale a tus gastos porque andas muy perris comprando muchas cosas de marca y después te andas tronando los dedos. Abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el poder de controlar. Abre bien los ojos para que aproveches las oportunidades que pasan frente a ti. Todo se resolverá felizmente. En el amor hay muchas dudas, vas andar bien confundido y confundida porque no sabes si tu pareja realmente te quiere y ama como tu piensas, no te metas ideas tontas a la cabeza y no dudes de esos sentimientos o corres el riesgo de que se canse de tu pesimismo.