Jaime Munguía tras caer frente a Canelo Álvarez: “Me ganó bien, me dolió mi primera derrota”

Jaime Munguía admite que le dolió la primera derrota de su carrera frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por decisión unánime en la disputa donde buscaba arrebatarle el campeonato indiscutido de peso supermediano en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En la entrevista sobre el ring después de la pelea, Munguía reconoció que el Canelo Álvarez fue superior por su amplia experiencia, pese a que controló los primeros tres asaltos de la pelea, y dejó claro que no tiene nada de que avergonzarse.

“Es un peleador con muchísima experiencia. Entonces, pues la verdad me ganó bien, pero me dolió mi primera derrota, la verdad. La verdad que me sentí bien. Creo que intenté, creo que gané los primeros rounds, me lastimó el brazo”, dijo el joven peleador.

Canelo Álvarez derribó a Jaime Munguía en el cuarto asalto de la pelea y se llevó la victoria por unanimidad. Foto: John Locher/AP.

“Me sentí muy bien, es un peleador con bastante experiencia. Empecé muy bien los rounds, pero después de ahí me empezó a ganar los rounds. (…) No tengo nada de que avergonzarme. Busqué la pelea y brindé un buen espectáculo para la gente”, agregó.

Los mexicanos Canelo Álvarez y Jaime Munguía protagonizaron un gran enfrentamiento al público presente en Las Vegas. El tapatío comenzó perdiendo los tres primeros asaltos, pero en el cuarto mandó a la lona al nativo de Tijuana con un uppercut y comenzó a dictar el ritmo de la pelea desde ese momento.

Munguía valientemente pudo conectar en algunas ocasiones al campeón de cuatro divisiones con buenas combinaciones de golpes, pero la experiencia de Canelo Álvarez fue determinante. Al final, el tapatío le propinó su primera derrota de su carrera al joven tijuanense por decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 115-112).

“Esta victoria significa mucho”, declaró el campeón mexicano. “Me alegro de haberle dado esta oportunidad. Munguía es un gran tipo y un gran campeón. Tendrá una gran carrera. Estoy muy orgulloso de que el mundo entero nos esté mirando a los mexicanos”.

Canelo Álvarez retuvo sus cinturones de luego de vencer por decisión sobre su compatriota Jaime Munguía. Foto: Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por ahora se desconoce cuáles serán los próximos planes para Munguía, pero su buena actuación frente al tapatío le abrirá las puertas a grandes enfrentamientos en las 168 libras.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, por primera vez en su carrera experimentó lo que es caer derrotado y admitió que se sintió muy mal El nativo de Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés.

