Kylian Mbappé asegura que hay mucha presión en el PSG por el pase a final de Champions League

Kylian Mbappé reconoce que en el PSG tienen “mucha, mucha presión” de cara al partido de vuelta del martes frente al Borussia de Dortmund, pero afirma que están “seguros” de clasificarse para la final de la Liga de Campeones.

En una entrevista que ha dado este domingo a varios medios franceses, como Radio France o Le Parisien, la estrella del París Saint Germain (PSG) explica que es normal la presión que sienten porque lo que está en juego es una plaza en la final y por “el pasivo” del club en esa competición, que no ha ganado nunca.

En definitiva, reitera que hay “presión, pero el grupo está extremadamente sereno. Estamos confiados y seguros de que nos vamos a calificar para la final”.

El PSG tiene que superar la derrota por 1-0 que sufrió en el partido de ida el pasado 1 de mayo en Alemania.

Preguntado por su deseo manifestado ya en el pasado de poder participar con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de París este verano, Mbappé explica: “Mi posición no ha cambiado. Pero la verdad ahora es que ésa no es mi actualidad. Mi actualidad es el PSG. Por eso, en este momento no pienso mucho en eso. Pero mi posición oficial sobre los Juegos Olímpicos no ha cambiado”.

El Real Madrid, que aparece como el destino más que probable del internacional francés la próxima temporada, en una directiva que envió a varias federaciones nacionales, avisó de que no liberará a sus jugadores para los JJ.OO.

Luis Enrique asegura que tuvo muchas oportunidades

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, aseguró este miércoles en rueda de prensa que antes del choque ante el Borussia Dortmund que perdió 1-0, habría firmado tener “tantas ocasiones para marcar”.

En total, el PSG acumuló hasta cinco muy claras para haber logrado un resultado mejor del Signal Iduna Park. Mbappé y Achraf se estrellaron contra el palo, Fabián Ruiz falló un cabezazo clarísimo y Dembélé erró con dos disparos que eran medio gol. Luis Enrique aplaudió esas opciones y pidió más acierto para la vuelta.

“Se ha visto un partido igualado. Hemos generado los dos equipos muchas ocasiones de gol. Si firmaba antes del partido tener tantas ocasiones de gol, habría firmado. Pero el rival ha marcado y nosotros no. Es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego”, destacó.

