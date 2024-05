Shohei Ohtani supera a Dave Roberts en jonrones en los Dodgers y le da un regalo especial

Shohei Ohtani conectó su octavo cuadrangular de la temporada y superó a Dave Roberts en los Dodgers. Ohtani se convirtió en el japonés con más jonrones en los Dodgers, título que tenía su manager.

Antes del encuentro, Dave Roberts reveló que Ohtani le había dado un regalo especial por empatarlo. El japonés le obsequió un Porsche de juguete a Dave Roberts, quien bromeó que lo puso en su oficina.

“Un jugador nacido en Japón que está a punto de romper mi récord de los Dodgers de jonrones muy pronto, trajo un regalo, un Porsche”, dijo Roberts a los periodistas el sábado.

“Lo trajo a mi oficina… así que hay contexto. Él me compró un auto. Y supongo que no especifiqué qué tipo de auto. Así que Shohei me trajo un bonito y pequeño Porsche, así que no puedo decir que nunca me dio nada”, bromeó.

Shohei Ohtani gave Dave Roberts a toy Porsche for passing him pic.twitter.com/TgABLHNrzN — Doug McKain (@DMAC_LA) May 5, 2024

Shohei Ohtani y su jonrón en paliza ante Atlanta

Los Angeles Dodgers derrotaron por paliza 11-2 a los Atlanta Braves en una fiesta de jonrones para el equipo de casa.

En el Dodger Stadium, los Dodgers se dieron banquete con jonrones de Shohei Ohtani, Andy Pagés y tres de Max Muncy.

Shohei Ohtani dio la vuelta a las bases tras conectar su cuadrangular y luego chocó las manos en un gran gesto con Dave Roberts para así dar paso al nuevo rey japonés de cuadrangulares en los Dodgers y en la MLB.

Andy Pagés ha sido una de las grandes sorpresas desde que subió al equipo grande. El novato cubano subió por la lesión de Jason Heyward y se ha ganado el puesto con batazos.

Pages tiene un promedio de bateo de .338 con 22 hits, 4 jonrones, 12 carreras impulsadas y 14 anotadas en 16 juegos esta temporada.

Pero el MVP de la noche fue Max Muncy, quien conectó tres cuadrangulares ante el pitcheo de Atlanta.

Muncy se convirtió en el jugador número 25 en la historia de la franquicia que batea 3 o más jonrones en un juego. Se une a Mookie Betts y Corey Seager como los jugadores activos que batearon tres jonrones con los Dodgers.

Este domingo cierran una serie de tres juegos ante Atlanta. El lunes comienzan una serie ante los Miami Marlins.

