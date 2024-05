César Montes jugará con el Almería en la Segunda División a pesar de las ofertas de la Liga MX

César Montes tiene muy claro dónde va a estar durante la próxima temporada. El defensor mexicano confirmó que se queda en Europa ya que tiene pensando respetar su contrato con el Almería que tendrá que disputar la Segunda División después de perder la categoría en la presente campaña de LaLiga.

Habiendo asegurado su descenso la semana pasada con su derrota en casa ante el Getafe}, este fin de semana el Almería finalmente se reencontró con la victoria al imponerse en su visita al Rayo Vallecano (0-1) con una solitaria anotación convertida por el hondureño Anthony “Choco” Lozano (m.30).

Después de este encuentro disputado el domingo en Vallecas, César Montes concedió una entrevista a Claro Sports en la que aclaró que aunque en algunos momentos de esta temporada ha tenido ofertas para regresar al fútbol mexicano su plan es mantenerse en el fútbol europeo al que le costó tanto llegar.

César Montes jugó un total de siete temporadas y media con los Rayados de Monterrey antes de dar el salto al fútbol europeo de la mano del Espanyol en la campaña 2022-2023. Crédito: Julio Cortez | AP

“Mi objetivo es mantenerme de este lado en Europa, yo estoy en el proyecto de Almería y nos tocó bajar lastimosamente, pero hasta ahora yo competiré en Segunda para regresar al equipo a donde merece”, señaló el defensor quien se convirtió en una pieza fija en el once titular del Almería esta temporada.

César Montes, de 27 años, reconoció que han habido acercamientos de equipos de la Liga MX para buscar su regreso al campeonato azteca, una situación que se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años con jugadores mexicanos, pero que el central formado en el Monterrey no comparte.

“En México te pagan súper bien, vives muy bien. He tenido acercamientos de Liga MX, y te envuelven más por el momento en el que compites. Las decisiones de quienes regresan se toman a nivel familiar y la gente no lo entiende“, sentenció el jugador que se encuentra en su segunda temporada en España.

César Montes formó parte de la Selección de México que disputó la Copa del Mundo Qatar 2022 en donde se despidieron en la fase de grupos. Crédito: Julio Cortez | AP

“Ya pasó la temporada pasada que regresaron varios jugadores a México, pero yo quisiera que vinieran más futbolistas mexicanos, pero somos muy caros”, consideró César Montes quien habló de la dificultad que se le presenta a los jugadores mexicanos para poder llegar al fútbol europeo.

“Somos muy caros los jugadores mexicanos para el mercado de Europa. Nos cuesta salir, a mí costó mucho porque también tienes que demostrar, yo tuve que jugar Juegos Olímpicos, un Mundial, hacer grandes temporadas con Monterrey, y aún así los equipos de aquí tienen dudas”, apuntó.

Sobre su experiencia en el que está siendo su primer año con el Almería después de haber estado una temporada con el Espanyol, el nacido en Hermosillo aseguró: “Mi directiva se llegó a arrepentir de no traerme antes, pero porque no apuestan porque no saben cómo nos vamos a adaptar”.

