Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de mayo de 2024

Aries

Hay días en que te cuesta levantarte, pero sino lo haces nadie lo va a hacer por ti. Una noticia laboral o de un negocio te llega. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas. Cambio de trabajo y la planeación de un viaje. Tu manera de ver la vida te va ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte. Oportunidad de un negocio que tiene que ver con venta de comida. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar. Recuerda que si la persona que te gusta no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante sin embargo mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo. Dinero extra y mucha suerte en juegos de azar. Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y planes, vienen cambios importantes en los cuales madurarás muchísimo dejarás la menses atrás y serás más perrucha que de costumbre.

Tauro

En el amor podrías estar muy decepcionado, sin embargo cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas, no busques pues podrías equivocarte. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso. Recuerdan que no eres perra de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Una nueva amistad va llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo. Te vienen chismes por parte de familiares, ten cuidado pues podrías herir a familiares con tus comentarios. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal.

Géminis

Amistad de piel blanca te meterá en un problema muy grande. Ten cuidado con 2 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer y de darte cuenta que lo que te propongas lo podrás lograr. Entrarás en conflictos existenciales y andarás con un humor a mediados de semana que ni tú te vas aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañado, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama, no pierdas tu tiempo queriendo a quien solo te da dolores de cabeza. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles. Retorno de ex pareja te va traer dolores de cabeza, no vuelvas a comer de la misma miércoles. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas con la llegada de un dinerito que te ayudará a salir de algunas deudas.

Cancer

Expareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente. Es posible que sientas necesidad disculparte con una amistad porque la regaste hace tiempo, hazlo no te quedes con las ganas ya la vida se encargará de lo demás. Posibilidad de cambio de residencia. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas. Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas que antes no veías. La gente no te da de comer y ya estas bastante grandecito para vivir de las miserias que te pudieran ofrecer. Te manejarás en nana Calistar en estos días pues con solo ver a la persona podrás darte cuenta las intenciones que pudieran tener contigo, es momento que aproveches esta racha para que pongas en su lugar y evidencies a esas personas que se la han pasado metiéndose en tu existencia.

Leo

Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves. Viene un encuentro buenos con una persona que ha significado mucho para ti, que no te baje tus defensas ni te quite tu estabilidad. Es importante que cambies tu forma de pensar y veas por tus sueños y metas. Te vas a enterar de un embarazo y el rompimiento de una relación. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Ten cuidado con la bebida porque podrías cometer una indiscreción. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Ten cuidado con dos amistades de piel blanca, además de ser muy afloja todo andarán despotricando en tu contra y metiéndote en chismes muy feos. Movimientos astrológicos te traerán bien pensativo si tienes pareja aprovecha estos cambios pues hay posibilidades de aflojar entre semana.

Virgo

Pon atención a tus horas de comida, que por andar trabajando o haciendo tonta y media todo el fregado día pasas por alto lo más importante que es mantener en excelente estado tu cuerpo. Viajes se aproximan y reencuentro con ex amor, podría volver a nacer algo. Te vas a enterar de una noticia inesperada que te va a poner de buenas. Amor del pasado será recordado. Un nuevo amor podría aparecer en estos días, aparecerá mediante una amistad, te hará sentir cosas que pensabas que no existían. Ves la tempestad y no te hincas si ves que estas subiendo de peso bájale a las de harina y a los tacos y se te va a dificultar perder el peso que aumentes. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de la cara y comenzarás a tratarlos como se merecen. No confíes en personas que apenas y conoces se te da mucho soltar el buche y contar todos tus tops secret y después te andan metiendo en chismes. Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores. Si te ofrecen algún negocio o sociedad haz un contrato donde se especifique la negociación acordada, porque eres muy de que como son tus amistades entregas todo y después te dan el avión.

Libra

Aclara tus asuntos sentimentales de frente, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, valórate! Y cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía. La confusión por la que estás pasando debes atenderla, organiza tus actividades y haz un tiempo para ti. Regálate una salida para despejar la mente o una ida a jugar en el casino. Toma más agua y deja los refrescos para purificar tu cuerpo criminals. Te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo, a lo mejor un dinero extra, pero tienes que trabajar tu puntualidad. Dejarás a una persona que ya no te interesa y comenzarás a foguearte conociendo más personas, eso es excelente pues hace falta que salgas de la situación en la que estabas emocionalmente. Escucha música relajante y apóyate en los aromas de limón, ya sea en incienso o aceite para que te estimule mentalmente, te limpie y te traiga energías positivas. Si te ofrecen un negocio pero no tienes dinero, de manera responsable pide a tus comadres, o empeña algo que no uses, pues ese negocio dará buenos frutos.

Escorpio

En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas. Mándalos al carajo. Si tienes una relación pon de tu parte para que tu relación funcione, tu indiferencia no ayuda en nada, date un buen baño de hierbas frescas como albahaca, yerbabuena, manzanilla y miel para que haya entendimiento y atracción con tu pareja. La cabeza te ha dolido porque piensas de manera muy negativa así que deberás de cambiar tus pensamientos. Ya pon un alto a esa actitud y retoma el ejercicio, así no tendrás problemas de salud, compleméntalo con dieta. Algo que es de reconocerse es tu capacidad para ahorrar, es excelente que tengas el carácter para no gastarte el dinero, el problema es cuando emocionalmente estás fuera de equilibrio porque te da por gastar y te vale madre tomar todo el dinero que tenías ahorrado. Tu economía estaba estancada hasta la madre y por fin sientes que las cosas comienzan a moverse, están en puerta oportunidades para que generes más dinero.

Sagitario

La suerte está de tu parte, date una vuelta a la lotería o casino, hay probabilidades altas de que te ganes unos centavos. Deja de cargar con los problemas de los demás, por eso andas cabizbajo, por pensar en problemas que no son tuyos. Enfócate en darle solución a lo tuyo. Esta semana sí traerás la energía bien alta, habrá cama de pasión ahora aprovecha!! Pero también bájale unas 5 rayas a tu soberbia y reconciliate con quienes tienes conflictos. Por eso no fluyen las cosas como quieres. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes. Esta semana es para reflexionar sobre todo lo que viviste y lo que te falta para hacer, no tenas miedo y ve con todo por tus metas y sueños que dentro de poco verás los resultados. Ya no te sigas engañando a ti mismo.Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. No permitas que nadie te detenga en tus sueños.

Capricornio

Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas en tu vida. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso, cuídate en tu alimentación. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona de tu pasado. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Un familiar necesitará un friego de ti, no le des la espalda. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida. Un familiar te pedirá un consejo vienen cambios en cuestión de negocios y dineros.

Acuario

Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han interpuesto en tus planes y no te han dejado crecer y avanzar. En este mes llegará con muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiado mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a disfrutar un poco más. Tu gran corazón podría hacerte cometer un grave error, si bien es que eres fuerte cuando te enamoras te atontas un chingo y sueles bajar la guardia, no te claves tan rápido conoce más a la persona antes de tomar cualquier decisión. Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo en estos momentos, recuerda que personas van y vienen en tu vida aprende a quedarte con lo mejor de ellas. Es momento de creer en las oportunidades que se te presentan e ir tomándolas una a una, no te arrepientas de nada de lo que has hecho pues gracias a esas cuestiones estás donde debes de estar, la vida es corta y has sabido disfrutarla. Si tienes pareja vienen celos y quizás separación por unos días debido a que ya no se entienden y ya se aburrieron de comer lo mismo cada día. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que aplícate.

Piscis

Ponte las pilas en ese proyecto que tienes en mente, te va a ir super bien solo es cuestión que confíes en ti y te acerques con las personas adecuadas. Es posible que te vayas de compras o inicias una etapa de grandes cambios donde tú serás tú centro de atención y lo demás te va a valer madres. No andes de lengua floja con tus amistades porque la información que le sueltes la andarán divulgando por todo el mundo. Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara de estúpida, no permitas que nadie se sobre pase contigo. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso con el dinero pues, así como llegará se podría ir. Date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades en tu vida, recuerda que vida solo una y muy corta así que aprende a vivir y disfrutar al máximo. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Aprende de los errores y no vuelvas a caer en el lodo por nadie. Daté el taco y la oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando.