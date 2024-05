Ex vicegobernador republicano de Georgia le da la espalda a Donald Trump y votará por Joe Biden

Geoff Duncan, ex vicegobernador republicano de Georgia, está convencido que resulta un error promover la idea de que el magnate neoyorquino es la cara del Partido Republicano y, al no tener otra opción en la boleta, prefiere respaldar la reelección del demócrata Joe Biden al frente de la Casa Blanca.

Mediante un artículo de opinión publicado recientemente en el periódico Atlanta Journal-Constitution, el político de 49 años prácticamente le declaró la guerra a Donald Trump a quien considera nocivo para el futuro de los conservadores.

“El Partido Republicano nunca se reconstruirá hasta que dejemos atrás la era Trump, lo que no dejará a los republicanos conservadores (pero no enojados) como yo más opción que tirar de la palanca a favor de Biden.

La alternativa es otro mandato de Trump, un hombre que se ha descalificado a sí mismo por su conducta y su carácter.

Los titulares arden con su juicio secreto por acusaciones de mantenimiento inadecuado de registros de pagos para ocultar una aventura con una estrella de cine para adultos”, indicó.

Posteriormente, en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Duncan reiteró su posición de preferir entregarle su voto al actual mandatario de la nación.

“A diferencia de Trump, he pertenecido al Partido Republicano toda mi vida; Donald Trump no es republicano. No representa nuestra marca. Él no representa nuestro futuro. Es un ser humano horrible en este momento, estamos observando cómo se desarrolla hora tras hora en la sala del tribunal.

Joe Biden ha invitado a los republicanos inconformes con que Donald Trump los represente a sumarse a su proyecto de nación. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Este noviembre votaré por una persona decente con la que no estoy de acuerdo en política y no por un acusado criminal sin una brújula moral”, enfatizó.

El ex vicegobernador también se volcó en contra de personajes como el longevo Mitch McConnell, líder de la minoría del Senado; y de Chris Sununu, controversial gobernador de New Hampshire, al señalarlos por haberse dejado someter ante la presión ejercida por Trump para apoyar sus planes de representar a los republicanos en los comicios de noviembre.

“Es decepcionante ver cómo un número cada vez mayor de republicanos se alinean detrás del expresidente Donald Trump. Esta mentalidad está completamente equivocada.

Es hora de moverse. Si vamos a sanar como partido y realmente volver a hacer las cosas que debemos hacer –y eso es ser conservadores, pero no enojados, locos o mentirosos– deberíamos pasar página inmediatamente de Donald Trump”, señaló.

