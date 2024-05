Kenia Villalobos desea cumplir su sueño más grande: Representar a México en los Juegos Paralímpicos

Kenia Villalobos es una atleta paralímpica que no comulga en lo absoluto con el ‘no puedo’ y está totalmente determinada a conseguir concretar su más grande sueño como atleta, y ese es poder conseguir su boleto a los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.

En entrevista realizada por el medio Infobae México, se pudo conocer un poco más sobre los pensamientos y vivencias de Villalobos en todo lo que ha sido y continúa siendo el proceso de entrenamiento, preparación y demás en busca de llegar a París 2024 y poder representar a México dignamente.

La oriunda de Aguascalientes ha estado trabajando fuertemente para conseguir su clasificación paralímpica mediante el ranking y esto es muy posible, especialmente porque estuvo muy cerca de coronarse campeona del mundo en el Mundial de Triatlón 2023.

“Bueno, me siento muy contenta, de verdad. Porque no es de la noche a la mañana. Se ha venido trabajando desde hace bastantes años. Y bueno, llegar a estos eventos internacionales tan fuertes, con un gran nivel, tiene su recompensa y estoy muy feliz”.

Paratriatletas mexicanos en el Campeonato Panamericano Miami 2024 son:



🥇 Kenia Villalobos categoría PTS3

🥉 Heli de Jesús Casillas categoría PTVI

4.- Brenda Osnaya categoría PTWC

5.- Aimee de la Torre categoría PTS5

5.- Diego Lares categoría PTS2

6.- Diego Magaña cat PTSP pic.twitter.com/QeKOHX2Uxx — F. Mexicana Triatlon (@FedMexTriatlon) March 9, 2024

Cambios en cuanto a deportes

En un principio Villalobos se desempeñaba únicamente en la natación, pero actualmente la sigue practicando, pero con dos disciplinas más al mismo tiempo, lo cual hace mucho más grande y determinado su deseo de clasificar a París 2024.

“En 2019 quedé en un lugar fuera de los Parapanamericanos de natación. Entonces llega un punto donde digo: Bueno, ¿Qué sigue para mí? ¿Sigo entrenando o no? Llegó a un punto de depresión por así decirlo. Entonces entré al triatlón por Hobby. Como no tenía muchas ganas de entrenar natación, yo dije: ‘Quiero hacer algo diferente’ y entre por hobby a triatlón. Entonces pasa la pandemia y cierran la alberca y lo único que podía hacer era correr y Bici, Entonces empecé a centrarme más en esos dos deportes y ya, cuando de repente abrí los ojos, ya estaba completamente en triatlón. Bueno, empezamos a dar buenos tiempos y existía la posibilidad de buscar la clasificatoria de los juegos paralímpicos de París y pues aquí estamos.

No es sencillo ser atleta en LATAM

El poder hacer una carrera en México luce complicado y es un reto del cual no muchos son los que consiguen tener éxitos y esto es algo que Villalobos tiene bastante claro, pero lejos de minimizarse y de dejar a un lado sus metas y sueños, pareciera que cada obstáculo que se ha encontrado en el camino es un plus de motivación y ganas de llegar lo más lejos posible.

“Uno de ellos (retos, obstáculos) fue mi participación en los Panamericanos, te piden varios requisitos, yo tenía todos, desafortunadamente, pues, la lista no fue la esperada, pero bueno… Te tienes que enfrentar con retos y no son nada más que esos si no son varios, pero si no le das vuelta a la página nos quedamos estancados todos ahí. Es algo que me gusta, vencer retos día con día. Pero bueno, esperemos que todo pinte bien para los paralímpicos”.

Kenia Villalobos aspira a cumplir su sueño de niña: representar a México en unos Juegos Paralímpicos https://t.co/tBWhwOBE8g pic.twitter.com/2CqHS02yiJ — Infobae México (@infobaemexico) May 6, 2024

Preparación a tope para París 2024

“Es bastante cansada, bastante pesada, pero también muy emocionante. Sabemos que estos juegos paralímpicos están en un nivel muy competitivo, muy fuerte. Queremos llegar a competir, no queremos llegar solo a participar, si no a competir. Día a día me levanto a entrenar, de lunes a domingo; Literal, no hay día que pare. Es triatlón, son tres deportes, entonces mínimo son cinco o seis horas de entrenamiento. Es cansado pero muy, muy satisfactorio”.

La familia es intocable y única

Evidentemente este ha sido un camino bastante cuesta arriba para Villalobos, pero más allá de sus metas y sueños que desea cumplir, se ha fortalecido también en gran parte por su círculo más cercano y las personas que la han apoyado desde el primer día, tanto en sus grandes éxitos como también en sus derrotas.

“Mi mayor inspiración… Son mi familia, Gracias a ellos estoy donde estoy ahorita. Desde pequeña, cuando supieron que tenía una discapacidad. No me dejaron abajo, al contrario, siempre estuvieron motivándome y ayudándome a crecer, a ser una mejor persona, a salir adelante. Esto es una forma de agradecimiento a ellos. Yo espero poder inspirar a los jóvenes más que nada a que practiquen algún deporte, tanto por salud y como recreación, te ayuda bastante a retarnos a uno mismo. Bueno que practique algo y no se queden nada más mirando”.

🥈México es de plata🥈



La paratriatleta mexicana Kenia Villalobos conquista la medalla de plata categoría PTS3 en el Campeonato Mundial de Triatlón Pontevedra 🇪🇸 2023



¡Felicidades! #pontevedrafinals #teammex pic.twitter.com/jCxzUYuMY9 — F. Mexicana Triatlon (@FedMexTriatlon) September 23, 2023

