Forense contradice la versión oficial de la muerte del pandillero Francisco Núñez

Segunda y última parte de la nota publicada ayer 7 de mayo con el nombre ¿Quién mató a Francisco?, un padre de familia de ocho hijos.

En el misterio que rodea a la muerte de Francisco Núñez, quien apareció muerto el 14 de marzo, debajo de unos arbustos secos, vecinos de la cuadra 44000 de Division Street, en Lancaster, aseguran que, si el cuerpo hubiera estado allí por tres o cinco días, hubiera sido fácil verlo.

El cadáver de Francisco fue hallado a escasos 500 metros de donde había sido perseguido por agentes de la estación Lancaster del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, en la madrugada del 9 de marzo. El paraje semidesértico está cubierto de plantas rodadoras o bolas secas del oeste.

“Algunas familias me dijeron que pasan por ese lugar todos los días cuando llevan a sus hijos a la escuela”, dijo Cindy Núñez, hermana del occiso. “Es casi imposible que nadie haya visto el cuerpo tirado ahí durante cinco días desde que mi hermano desapareció”.

La rigidez cadavérica

El investigador forense Robert Fierro aseguró extraoficialmente a los familiares de Francisco Núñez que el expandillero de 38 años y padre de ocho hijos no murió en el lugar donde lo encontraron los alguaciles, sino en otro lado y que el cuerpo fue movido dos veces.

“[Robert Fierro] Nos explicó que cuando llegó a ver el cuerpo de Francisco, llevaba fallecido entre 10 y 12 horas”, declaró Cindy Núñez. Era el 14 de marzo, cinco días después de haber desaparecido.

Supuestamente, el rigor mortis o rigidez cadavérica lo confirmaba. Eran las 9:13 del 14 de marzo cuando se oficializó la hora de muerte de Núñez, pero él fue identificado hasta el 23 de marzo en forma oficial..

“Le dije a Fierro que, según un testigo que llamó al 911, [el cuerpo] estuvo allí [en el lugar donde encontraron el cadáver] durante tres días”, dijo la hermana.

“¿Tres días?”, replicó el investigador forense.

“¿Cómo es posible que si alguien mira un cuerpo tirado y asegura que ha estado allí por tres días, ¿Por qué no llamó a la policía desde el primer día?”, cuestiona Cindy Núñez.

El experto forense añadió verbal y extraoficialmente: “Garantizo que, en mis años de experiencia en esto, tu hermano no estuvo allí durante tres días; cuando llegué, él había fallecido entre 10 y 12 horas [previamente]”.

El reconocimiento se hizo en base a la etapa de rigor mortis o rigidez de la muerte de un cuerpo.

¿Obligado a pelear?

“[Robert Fierro] Dijo que el cuerpo también tenía signos de haber sufrido un altercado, lo que le indicaba que estuvo en una pelea donde lo identificaron por sus tatuajes”, narró Núñez.

En una fotografía entregada a La Opinión se aprecian rastros de sangre en los nudillos de las manos de Francisco.

“Fierro me aseguró que mi hermano Francisco no murió ahí; que no había manera de probarlo y que el cuerpo de Francisco fue puesto ahí [en el lugar] y luego movido por los mismos que lo pusieron ahí y lo volvieron a mover. Según Fierro, lo trasladaron dos veces”, explicó Núñez.

La hermana de Francisco contó que el investigador forense miró los documentos donde se especificaba que la llamada al 911 se había realizado alrededor de las 8:40 a. m. a las 9:00 a. m.

“Nunca sabremos la hora real de su muerte”, expresó el investigador forense a Cindy.

“Dijo que se descartó que fuera una persona sin hogar porque [el cuerpo del occiso] parecía “demasiado limpio” para ser una persona indigente”, agregó Núñez.

¿Muerte natural?

El experto forense agregó que no había manera de afirmar que cómo murió Francisco.

Sin embargo, después procedió a mostrarle a Cindy Núñez fotografías de la escena del crimen y, Fierro aseguró que el cuerpo lo habían movido.

“Me dijo que estaba un poco descompuesto, pero todavía [Francisco] tenía el mismo color de su piel y descartó que pudo haber muerto de una sobredosis”, añadió la hermana.

En el reporte oficial del Departamento de Alguaciles del condado de Los Ángeles (LASD), las autoridades dijeron que el 19 de marzo “ se realizó la autopsia al señor Núñez. El médico forense no encontró señales evidentes de trauma en el Sr. Núñez”.

“La causa de la muerte se ha aplazado hasta que se reciban los resultados de toxicología. Este caso se está manejando como una investigación de muerte [natural]”.

El investigador forense Robert Fierro no confirmó ni negó a La Opinión cada una de las afirmaciones de Cindy Núñez, quien también trabaja para el condado de Los Ángeles.

¿Balaceado y esposado?

En las fotografías entregadas por Cindy Núñez a La Opinión, en una mano se observan marcas de perdigones de plomo similares a las balas de goma que se disparan desde un arma.

En el área del abdomen del cuerpo de Francisco Núñez se aprecian zonas amoratadas y en la muñeca de una mano, posibles marcas de que fue esposado por alguien antes de morir.

Imágenes de los nudillos de la mano derecha del ahora occiso muestran huellas de sangre.

“Probablemente fue obligado a pelearse contra alguien”, dijo Cindy Núñez.

Hostigamiento

Cindy Núñez entregó videos y fotografías a La Opinión sobre el constante patrullaje de los alguaciles de Lancaster al domicilio de sus padres de la víctima, desde que el cuerpo de Francisco fuera encontrado.

Alguaciles fueron captados en la cámara de video de la casa, en la queaparecen tocando a la puerta y estacionando sus patrullas mañana, tarde o noche, sin que nadie del vecindario haya solicitado su presencia.

“El 19 de marzo hablé de mis preocupaciones con el sargento Wolf y las alegaciones sobre la muerte de mi hermano, y la golpiza que le propinaron los alguaciles a Eric Guzmán”, expresó Cindy Núñez. “Me dijo que supervisaría la denuncia y la enviaría a un teniente”.

Posteriormente, en una conversación telefónica el 4 de abril, Cindy Núñez presentó una queja de acoso ante la teniente Melanie Rivers y el sargento Hicks.

Con ellos compartió la historia de su hermano y las experiencias de intimidación sufridas por su familia desde el 14 de marzo.

Rivers informó que el sargento Wolf o el capitán Paul R. Bartlett darían seguimiento a su queja sobre la muerte de Francisco Núñez. Al día siguiente, la queja llegó al teniente Diaz para una revisión adicional.

Cindy Núñez también sometió una queja en línea ante la oficina de Asuntos Internos del LASD por la muerte de Francisco y la golpiza a Eric Guzmán, uno de los dos arrestados la madrugada del 9 de marzo, tras la persecución de los alguaciles de Lancaster.

Declaración ante Robert Luna

Posteriormente, Cindy Núñez sostuvo una reunión con un equipo de la oficina de Policía Constitucional del Sheriff.

Además, se presentó personalmente ante los miembros del Comité Civil de Supervisión del Sheriff de Los Ángeles: Sean Kennedy, Jamón R. Hicks, Robert Bonner, Irma Hagans Cooper, Luis S. García, Patricia Giggans y Hans Johnson.

Cindy compartió una declaración pública del impacto familiar por la muerte de su hermano Francisco. El jefe del alguacil, Robert Luna estuvo presente virtualmente.

“Cuando escuchamos por primera vez, por [parte de] miembros de la comunidad de Antelope Valley sobre este incidente [la muerte de Francisco Núñez], inmediatamente quisimos asegurarnos de que las personas adecuadas dentro de nuestro departamento lo estén investigando”, dijo el alguacil Luna.

“Nuestro departamento de homicidios está investigando. Hasta donde yo sé, no entraré en muchos detalles en este foro público, pero nos hemos estado comunicando directamente con el padre [de Francisco Núñez]”.

“Estamos comunicándonos constantemente con ellos; nuestro departamento de homicidios lo ha hecho”, expresó el alguacil Luna. “He ordenado que [la oficina de] homicidios sea lo más transparente posible con ellos”.

Datos reveladores

De acuerdo con Cindy Núñez, el 2 de mayo, el doctor Sami Souccar, médico examinador adjunto en la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles, le explicó que encontró moretones en el cuerpo de Francisco y abrasión en sus muñecas [lesiones superficiales que no llegan a perforar completamente la piel].

“El doctor Souccar estuvo de acuerdo en que eran por las esposas” que le pusieron a Francisco.

Presuntamente, el doctor Souccar también dijo que “Francisco no estuvo allí [debajo de unos arbustos] durante cinco días en esas plantas rodadoras, y me confirmó que mi hermano estuvo en una pelea antes de morir”. El examinador forense, Robert Fierro había llegado a la misma conclusión.

Asimismo, el médico examinador adjunto le describió a Cindy Núñez que, si bien no podía decir exactamente cómo murió su hermano Francisco, “se encontró metanfetamina en su sangre, pero no pudo decirme la cantidad exacta [de metanfetamina] en su cuerpo”.

