Hirving Lozano le da la espalda a la Liga MX

Hirving Lozano ha estado recurrentemente en los medios mexicanos por su posible llegada al fútbol de Concacaf. Entre México y Estados Unidos luchan por contratar al futbolista de la selección mexicana. Sin embargo, el propio “Chucky” tendría intenciones de mantenerse en Europa.

El jugador formado en Pachuca ha sido vinculado con varios equipos de la Liga MX. Hirving Lozano también ha estado en reportes de medios estadounidenses en el que lo catalogan como el posible fichaje estrella de San Diego FC, una nueva franquicia de la MLS. Pero el “Chucky” tiene otros planes.

“Estoy muy feliz aquí, gracias a Dios en PSV me siento muy cómodo, muy feliz, tanto yo como mi familia. Tengo contrato aquí, voy a disfrutar mucho y ojalá que se pueda estar muchos años”, dijo Lozano para MVS Deportes.

Hirving Lozano fue cuestionado más directamente si tendría ganas de quedarse en Europa. El delantero del PSV, actual ganador de la Eredivisie, reconoció que su plan es mantenerse en Países Bajos.

“Sí, yo creo que sí. Tengo varios años de contrato aquí, ahorita estoy pensando en PSV, a ver qué pasa después, pero estoy muy enfocado aquí”, agregó.

El mexicano de 28 años ha anotado 6 goles y concedió 3 asistencias en su regreso al PSV Eindhoven. A Hirving Lozano aún le quedan varios años de contrato en el conjunto neerlandés. El vínculo con el azteca finaliza en junio de 2028.

Crítica al fútbol mexicano

El “Chucky” reconoció su deseo de que más futbolistas mexicanos lleguen al Viejo Continente. Pero Hirving Lozano explicó que el principal problema está en el manejo de los clubes de la Liga MX que priorizan el negocio antes que el desarrollo del balompié azteca. En este sentido, Lozano considera que esta posibilidad escapa de las manos de los jugadores.

“Sí he visto que están regresando muchos jugadores, pero lo que siempre se dice es que el problema no es que no tengamos talento o futbolistas, sino que el negocio mexicano da pie a que se queden los jugadores. Sí desearía que más mexicanos estuvieran acá, pero a veces uno no tiene el control de muchas cosas”.

