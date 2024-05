Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de mayo de 2024

Piscis

Deja de criticar el trabajo de las demás personas y mejor concéntrate en el tuyo que por andar metiéndote donde no te llaman podrías perder lo que en realidad importa. Amistades desaparecerán y hacen bien en irse pues nunca aportaron nada y solo servían pa lo que viene siendo la borrachera. En el amor ni te emociones que nos se ve un panorama claro ni bueno. La vida se encargará de ponerte lo que mereces en tu camino pero tendrás que lucharle pa que se te dé y sea para ti. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Hay momentos en que te desespera la pasividad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les de su gana. Muchos problemas en la familia que se arreglarán cuando aclares todo el show. No tengas miedo de cambios laborales, eso sí, no sueltes uno hasta tener asegurado el otro o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas. Enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán mas canijo que antes, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en el hocico.

Acuario

Ya basta de parecer una mosca muerta, basta de que te manipulen y hagan contigo lo que quieren, tienes el poder de decir que no y no lanzarte al vacío solo porque alguien te lo pide. Cuidado con caídas y golpes pues podrías ir a dar hasta el hospital. Amor de una noche que podría confundirte en tus sentimientos. Perderás una amistad por malos entendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Déjate ya de pequeñeces y ve a lo grande. Ya no estás pa perder el tiempo y vivir arrastras por personas que ni te valoran. Días de mucha reflexión, semana intensa de cambios, bufaras a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes. Si sientes que algo no sale como espera inténtalo nuevamente, pero ten presente que ha veces es mejor uno hacer las cosas por su propia cuenta. Deja de buscar a quien no te busca y de amar a quien no te ama y solo te da dolores de cabeza. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal.

Capricornio

En lo laboral vienen grandes cambios que deberás atender o de lo contrario podrías perder una oportunidad de un dinerito extra. Que el amor no te haga cometer equivocaciones. No des todo por alguien que no meterá las manos al fuego por ti. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno laboral pero sobre todo en el terreno de los amores. Has tenido grandes oportunidades de tener a quien quieres en tu vida pero has descuidado eso por esperar a alguien que jamás va volver o va llegar. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que si tu no vas por eso no vendrá solo, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse si le pones el empeño adecuado. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia.

Sagitario

Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje. Aprende a valorar quien eres, no te dejes caer ni vencer por nadie, entras en una etapa muy perra llena de altibajos, días andarás que no te caliente ni el sol y otros días serás una perita en dulce con todo el mundo, ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días pues por pensarle mucho podrías quedarte como el perro de las dos tortas si ninguna. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen.

Escorpión

Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Posibilidad de cambio de residencia o viaje en próximas fechas. Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas. Amor del pasado se hará presente pero sabrás evitarlo. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Ten cuidado con una traición con persona del trabajo o amistad, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de dónde vives, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el por qué de muchas cosas. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. No descuides tu salud y trata de descansar más. Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Ya no te compliques la existencia, depura de tu alrededor esas personas que no te aportan nada más que dolores de cabeza. Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días.

Libra

Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer. Te vas enterar de noticia sobre un familiar, te darás cuenta que no es de fiar y que no merece tenerte en su vida. Nuevos planes en mente y posibilidad de un viaje, ten cuidado con querer cambiar la forma de ser de las personas que te rodean, aprende a respetar su forma de vivir, mejor atiende tu vida pues la has descuidado por atender cuestiones que no te benefician en nada. Ex pareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas. Acuérdate que tus sueños y metas son tuyos no de los demás ancina que empieza por cumplirlos y que te valga lo que las demás personas piensen o hagan. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo.

Virgo

Vienen momentos muy buenos en los cuales tu manera de pensar se modificará rotundamente para bien, ya no vas a creer en promesas sino en hechos, haz pasado por situaciones muy complicadas las cuales te han ayudado a crecer en muchos sentidos, amores de una noche aparecen y cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar en estos días y podría verse afectados amistades y familia. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto. Toma encuentra los consejos de la familia y no manipules a tu pareja en caso de tener una. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa. Noticias de trámites que hiciste o harás saldrá a tu favor y todo resultará de la mejor manera. Vienen momentos muy buenos en tu vida. Cuidado con amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y provocarte cierta inestabilidad en tu vida y serios problemas. Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, llévate las cosas tranquilas y no corras por nadie. Cuidado con amores prohibidos y que no te pertenecen pues podrías terminar enamorado o enamorada. Ten mucho cuidado con cambios en tus estados de ánimo los cuales no podrían beneficiarte del todo.

Leo

Ten mucho cuidado con un viaje que estás próximo a realizar pues las cosas no podrían salir como quieres y has separado. En cuestión de la salud deberás cuidarte de problemas en tu estómago por infecciones que podían hacer que termines en cama por unos días. Ten mucho cuidado con lo que necesitas para ser feliz. Es momento de creer en ti y en tu forma de ir por eso que te mueve, no des explicaciones a quien no te las pide. Hay cambios que necesitas hacer en tu vida para tu bien. Vienen situaciones algo complicados las cuales no te permitirán avanzar en ningún sentido. Amores que te marcarán están muy próximo. Es momento que veas por tu felicidad, a la fregada las esperas y las faltas de valor propio, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte y actuar con las demás personas. Mucho crecimiento en cuestión profesional, estás por iniciar un curso o algo profesional lo cual a la larga te dejará grandes ganancias. Es momento de ponerte pilas en tu relación en caso de tener una. Es momento de cuidar más tu entorno para lograr esa paz y estabilidad que tanto quieres y necesitas. Momento de mandar a la fregada a familiares que solo se la pasan hablando de ti.

Cancer

Muchos cambios positivos se avecinan y con ellos amores de una noche que deberás de atender y tener cuidado pues podrías terminar enamorándote de la persona incorrecta. Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera pero el éxito va radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco. Es momento de creer en ti y de ir por eso que mueve tu mundo. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día y podrías ir a parar en el hospital. Te viene un cambio laboral e invitación para salir fueras de la ciudad y con grandes ganancias. La vida te pondrá una prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar cariño por personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo. No permitas más secretos en la familia, hay que hablar claro para dejar todo en su sitio como corresponde. Debes aprender a cuidar lo que es tuyo y por derecho te corresponde. Días estarás en un tono que no te soportas y otros entenderás que tu estado de ánimo muchas veces depende de una persona, sabe que no es lo correcto, pero te encanta vivir de esa manera.

Géminis

Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomás te quieren para un rato o robarte lo que viene siendo la caricia. Si esa persona con la que estas ya no te llena la carrocería es mejor mandar todo bien lejos, aprovecha ese tiempo con alguien que te lleve al cielo. No tengas miedo de decir y expresar lo que sientes, hazlo y siempre confía en ti y en tu capacidad de lograr tus metas y proyectos. Viene un viaje importante que deberás de realizar pero que no podrían salirte las cosas como esperas. Personas del pasado retornan y te pondrán algo tenso o tensa, debes de cuidar mucho la cuestión de lo que cuentas o podrías meterte en problemas. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Se vienen noticias muy importantes en el terreno de los dineros que deberás de cuidar mucho si quieres que todo te salga como esperas. Dejarás de creer en muchas personas pues solo te demostrarán que no son de confiar y que no las necesitas en tu vida, ciertas decepciones se avecinan, pero te ayudarán a no perder el tiempo con quien no te merece y a mandar a la fregada a personas falsas e hipócritas. Quizás no fuiste lo que esa persona quería que fueras, pero al final no venciste a complacer a nadie más que a ti mismo o misma.

Tauro

Podrían meterte en un problema una persona que retorna de tu pasado, ten mucho cuidado y no caigas en equivocaciones pen#$dejas. Dos noticias inesperadas podrían aparecer en cualquier momento, no comentes nada y aprende a escuchar un poco más para tomar tus propias conclusiones de lo que esté pasando. Te vienen mejoras en lo económico y un acostón con vecino o vecina, lo disfrutarás al 100. Aprende a creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te dé tu gana, vienen amores muy buenos e importantes, pero si te aplicas podrías sacar mucho provecho de cualquier situación sentimental y hasta económica. Quizás cometiste muchos errores que te pusieron en el lugar que ahora te encuentras y está bien, eso te ha ayudado a ser más perra que bonita, no temas ya por esas fallas y mejor busca la manera de solucionar dichos problemas cambiando tu manera de pensar y de ser y actuando con las personas de acuerdo a cómo ellas actúan contigo. Ponte perra y expresa lo que sientes a quien le guste bien y a quien no que vaya a incomodar a su madre. No temas en decir lo que sientes, aprende a ponerle un alto a personas mediocres que solo buscan opacarte o hacerte sentir que no vales nada cuando vales más de lo que se podrían imaginar.

Aries

Cuida más tu autoestima y tu manera de actuar o ver la vida porque te has vuelto muy pesimista con el paso del tiempo y eso a la larga te ha afectado o dañado demasiado. Trata de no confiar en nadie esta semana podrías ser víctima de engaños o fraude inclusive hasta por amistades o miembros de tu familia. Un familiar podría meterte en chismes, no hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas recuerda que eres de los signos más cul%&eros. Sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición. Aprende a decir que no y no siempre estar para todo mundo. Momento de incertidumbre se aproxima a tu vida y cambios muy favorables que tendrás que atender a la brevedad. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la hueva y la falta de confianza en ti y en tus proyectos y sueños.