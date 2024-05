¡Karol G revela los secretos detrás de su impactante look en la MET Gala 2024!

Karol G brilló como una de las estrellas en la alfombra roja de la MET Gala. Fue la primera vez que la cantante colombiana asistió a este evento tan importante en el mundo de la moda, y compartió su experiencia con Vogue.

En un emocionante material audiovisual, publicado por la revista Vogue, Karol G se muestra junto a su estilista Brett Alan Nelson, su maquillador y otros miembros de su equipo.

En estas imágenes, la artista revela que recibió la invitación para la gala hace dos meses, y confiesa que no esperaba que llegara tan pronto. “Es una noche realmente especial. Me dijeron que estaba invitada hace dos meses y quedé muy sorprendida. Realmente no pensé que me invitarían tan rápido”, revela.

Además de esto, la intérprete de ‘Proveza’ confiesa que siempre ha sido una fanática de la gala, especialmente de las impresionantes colecciones que exhibe el museo. Su pasión por la moda y el arte se refleja en su entusiasmo por formar parte de este evento único.

Con su presencia deslumbrante en la alfombra roja y su aprecio por el mundo de la moda, Karol G hizo un debut triunfal en la MET gala y dejó ver su pasión por la moda.

¿Cuál es la historia detrás del vestido de Karol G?

El stylist de la artista, Brett Alan Nelson, en el video expresa que pensaron en un vestido, inspirado en las hadas, que realzara su figura, al igual que algo especial para mantener su look en incógnita.

Nelson cuenta que el detalle que usó en el cabello es un collar de diamante realizado por la marca Messika y que la estrella utilizó unas plataformas XL de Marc Jacobs The Kiki en dorado.

La cantante colombiana, en el material audiovisual, expresa que se sintió nerviosa por las plataformas tan altas, pero admitió que practicó para poder moverse sin problema.

Karol G deslumbró con su vestido de hada en la MET Gala 2024. Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

“Es una locura, porque cuando veo el estilo completo siento que parezco un emoji de hadita (…) Yo era una persona que veía la MET Gala desde la otra pantalla y ahora estoy ahí”.

“Me veo en el espejo y me gusta. Siento que estoy cumpliendo muchos sueños. La MET Gala, los mejores diseñadores, diamantes. Seré la reina de la noche”, manifiesta la estrella.

Para finalizar la historia, detrás de su primera aparición en la MET Gala, Karol G dice que disfrutará el evento como Carolina y que saludaría a todos los presentes.

Este año la temática del evento fue “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, una temática para honrar los antiguos diseños y visualizar el futuro de la moda.

