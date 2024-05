90% de los adultos estadounidenses tienen riesgo de presentar una enfermedad cardíaca

El síndrome cardiovascular, renal y metabólico (CKM) está afectando a una abrumadora mayoría de adultos estadounidenses, según un nuevo estudio liderado por el Dr. Muthiah Vaduganathan del Hospital Brigham and Women’s y la Facultad de Medicina de Harvard en Boston.

Este informe, publicado en el Journal of the American Medical Association, revela que nueve de cada diez adultos en los Estados Unidos se encuentran en diversas etapas de este síndrome, que puede llevar a enfermedades cardíacas y renales si no se controla adecuadamente.

El equipo de investigación examinó datos de la Encuesta Nacional de Salud de EE. UU. desde 2011 hasta 2020 para determinar la prevalencia y la progresión del síndrome CKM en la población. Este síndrome se divide en cuatro etapas distintas, comenzando con la acumulación excesiva de grasa corporal y avanzando hacia la aparición de factores de riesgo metabólico, enfermedad renal y, en su etapa final, enfermedad cardíaca diagnosticada.

Los hallazgos del estudio son alarmantes. Solo el 10,6% de los adultos encuestados no mostraron signos de síndrome CKM, lo que indica que la gran mayoría de la población adulta estadounidense está en riesgo de desarrollar enfermedades graves. Más del 80% de los adultos entre 20 y 44 años ya muestran signos de factores de riesgo cardiacos y renales, lo que subraya la necesidad de intervenciones tempranas y preventivas.

La progresión del síndrome CKM con la edad es particularmente preocupante. Más de la mitad de las personas mayores de 65 años se encuentran en etapas avanzadas del síndrome, lo que destaca la importancia de la detección temprana y el manejo de estos factores de riesgo a lo largo del curso de la vida de una persona.

Además, el estudio encontró disparidades raciales significativas en la prevalencia del síndrome CKM. Los estadounidenses negros tenían un 38% más de probabilidades de sufrir este síndrome en comparación con los blancos, lo que sugiere que las inequidades sociales y económicas pueden desempeñar un papel importante en la salud cardiovascular y renal de la población.

Lo más preocupante es que las tasas de síndrome CKM no han mostrado mejoras significativas durante el período de estudio de nueve años. Esto indica una falta de avance en la prevención y el tratamiento de estos factores de riesgo, lo que podría tener graves consecuencias para la salud pública en los próximos años si no se aborda de manera efectiva.

Los expertos en salud están instando a una acción inmediata para abordar el síndrome CKM y sus factores de riesgo asociados. Esto incluye iniciativas para promover estilos de vida saludables, como una dieta equilibrada y ejercicio regular, así como intervenciones médicas para controlar la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre.

Además, se necesitan esfuerzos más amplios para abordar las disparidades sociales y económicas que pueden contribuir al desarrollo del síndrome CKM, como el acceso desigual a la atención médica y los recursos comunitarios para una vida saludable.

