Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 9 al 15 de mayo

Música del mundo con Los Gipsy Kings

Los Gipsy Kings estarán de visita por el sur de California y ofrecerán un show en el teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood), donde tendrán como invitado al guitarrista Tonino Baliardo, fundador de esta banda que interpreta música flamenca mezclada con pop, rock y otros ritmos. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $35. Informes ticketmaster.com.

Teatro en español

La teoría de la esperanza es una obra de teatro originalmente escrita en inglés (The Hope Theory) que se estrenó mundialmente en la Geffen Playhouse (10886 Le Conte Ave., Los Angeles) hace unos días y en la que Helder Guimarães —un cuentacuentos y mago— emigra de Portugal a Estados Unidos, donde descubre un fascinante rompecabezas de retos culturales y profesionales que solucionar mientras busca establecerse. La teoría de la esperanza ofrece una perspectiva sobre Estados Unidos desde el punto de vista de un optimista que viene de fuera. Funciones en inglés hasta el 30 de junio; funciones en español el 19 de mayo y 7 de junio. Boletos desde $45. Informes geffenplayhouse.org.

Teatro para chiquitos

Los conductores Martha y Lou están a cargo de manejar Wheels on the Bus, la obra de teatro interactiva que se presenta en la Pasadena Playhouse (39 S. El Molino Ave., Pasadena). Los niños en edad preescolar y menores podrán explorar el mundo a su alrededor con música, artefactos y música. Termina el 9 de junio. Boletos $18. Informes pasadenaplayhouse.org.

Teatro de marionetas

El Bob Baker Marionette Theatre presenta en el Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre) el show A Morning at the Theater. Cada función incluye una presentación de marionetas, actividades manuales y perspectivas de títeres tras bambalinas. Sábado 11 am. Boletos desde $7. Informes sierramadreplayhouse.org.

Celebración familiar

Late Night at the Skirball es una celebración con comida, bebidas, música y baile en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). El evento es para conmemorar los imaginativos mundos de Maurice Sendak en la nueva exhibición Wild Things Are Happening: The Art of Maurice Sendak, que incluye más de 150 objetos que muestran la profundidad de la creatividad de este artista. Viernes 6:30 pm. Boletos $10. Informes skirball.org.

Se va Luna Luna

Luna Luna: Forgotten Fantasy, el primer parque de atracciones de arte del mundo, que está instalado en Los Angeles (1601 E. 6th St., Los Angeles), muestran en una área de 60 mil pies cuadrados, atracciones e instalaciones interactivas realizadas por 15 renombrados artistas de todo el mundo, entre ellos Sonia Delaunay, Salvador Dalí, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, David Hockney, Rebecca Horn y Roy Lichtenstein. Termina el domingo. Boletos desde $20. Informes lunaluna.com.

Show de ‘lowriders’

Best in Low: Icons of the Street and Show en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) es la exhibición más grande de lowriders en la historia de este museo y celebra el arte, cultura e historia de los lowriders de todo el mundo. Algunos de los más sobresalientes son el Chevrolet Impala de 1964 conocido como Gypsy Rose y el Chevrolet 210 Sedan, conocido como Sphinx, de 1954. Incluye también numerosos autos, bicicletas y motocicletas que han ganado premios. Comienza el sábado. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Rock de Argentina

La banda de rock, Él mató a un policía motorizado, estará de visita en la región para ofrecer un concierto en teatro El Rey ( 5515 Wilshire Blvd., Los Angeles). EMUPl, como también de la conoce, interpretará canciones de todos sus discos, entre ellos “Súper terror”, de 2023. Hoy jueves 8:30 pm. Boletos $30. Informes ticketmaster.com.

Carrera por una causa

La carrera WalkUnitedLA está de regreso en el estadio SoFi (1001 Stadium Dr., Inglewood) para impulsar la lucha para poner fin al ciclo de pobreza y construir comunidades de prosperidad. El evento, organizado por United Way of Greater Los Angeles y Los Angeles Rams, también servirá para celebrar a las madres en su día. Los asistentes podrán conocer a los nuevos miembros de los Rams así como a los jugadores Steve Ávila, Ernest Jones, Kobie Turner y Kyren Williams. Inscripción $35 para corredores y $25 para caminantes; gratis menores de 17 años pero deben registrarse. Informes unitedwayla.org.

Celebración de arte

El Otis College of Art and Design presenta su evento anual O-Launch, que incluye una exhibición del trabajo de los estudiantes en todo el campus y termina con con una ceremonia para festejar a los estudiantes que se gradúan de las carreras de animación, diseño ambiental, diseño de modas, diseño gráfico y otras. Entrada gratis. Viernes 5 a 10 pm y sábado 11 am a 6 pm. Informes otis.edu/olaunch.