Galilea Montijo rompe el silencio sobre sus diferencias con Andrea Escalona | VIDEO

A solo unos días de haberse confirmado que las conductoras del matutino “Hoy”, Andrea Escalona y Galilea Montijo, habían protagonizado un altercado en el foro de dicho programa, la tapatía ha decidido romper el silencio y desmentir los rumores sobre un encontronazo que escaló a los golpes.

En un encuentro reciente con la prensa durante la presentación de la obra “¿Cómo evitar enamorarse de un pendej*?”, la presentadora de televisión indicó que si bien hubo diferencias entre ella y su compañera de escena, estas no escalaron a los golpes, como se manejó en un inicio.

“A ver… no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tiene nada de malo, ya luego lo distorsionan todo, hay que buscar quién lo dijo, es normal, yo creo que me peleo más con ellas que con mis hermanos, con todas, no fue que fuera una pelea entre perros y gatos“, contó Galilea Montijo.

La también influencer no dejó pasar la oportunidad de recurrir al humor para referirse a la supuesta agresión física que ejerció sobre Andrea Escalona: “Uy, mi amor… no la cuenta si hubiera habido jalón de greñas, la hubiera tenido así con el ojo morado”, bromeó.

Para zanjar el tema, Galilea Montijo lamentó que un miembro de la producción haya sido el responsable de filtrar dicha información, pues esto significaría que no existe confidencialidad entre el equipo: “Eso fue porque alguien de producción que, como les decía, ‘lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas’, lo que pasa en las producciones, se queda en las producciones”.

Estas declaraciones surgen luego de que la otra involucrada, Andrea Escalona, compartiera su versión de la historia. De paso, la productora del programa matutino, Andrea Rodríguez, se sumó a la conversación para reprobar los dimes y diretes que se generaron en torno al ambiente laboral de su proyecto.

“Un chismosito de la producción contó algo que sí sucedió (…) un altercado, como suceden miles y miles, entre Galilea, Andrea y yo, pero de esas estupideces. ¿Tú crees que si hubiéramos llegado a los golpes cualquiera de nosotros seguiríamos ahí? Es obvio que no“, dijo en su momento.

