Juez rechazó nuevo pedido de anular el juicio y la “orden mordaza” en el jucio a Trump por dinero secreto

El juez del juicio por dinero secreto de Donald Trump en Nueva York rechazó el jueves por la tarde una nueva solicitud de los abogados del expresidente para declarar el juicio nulo, y de retirar la “orden mordaza”‘ que obliga al expresidente a mantenerse en silencio durante las sesiones de la corte

Los abogados de la defensa dijeron que el testimonio de Stormy Daniels en el caso, en el que alegaba un encuentro sexual en 2006 que parecía no consensuado, influiría al jurado contra Trump y pidieron anular completamente el proceso judicial.

La defensa señaló que, en sus declaraciones de hoy y ayer, Daniels dejó entrever que una de las razones de su aventura con Trump podría haber sido por un “desequilibrio de poder”, pese a que la también directora y guionista dejó claro que no fue forzada a mantener relaciones con el magnate.

El equipo legal del candidato republicano a las elecciones presidenciales también señaló que no era ni necesario ni relevante para el caso extenderse en muchos de los detalles que Daniels dio durante su testimonio, como que azotó en el trasero al exmandatario con una revista en la que el magnate salía en la portada.

El juez Juan Merchan se mostró de acuerdo con que detalles como que Trump no usó protección durante su aventura extramatrimonial no eran necesarios, pero también recalcó que, cuando la estrella del entretenimiento adulto hizo estas declaraciones, el equipo legal de Trump no puso objeciones.

Daniels terminó de testificar el jueves, tras un continuo contrainterrogatorio aún más acalorado en su segundo día, con la defensa de Trump cuestionando la veracidad de la versión del encuentro sexual que cuenta con exactitud Stephanie Clifford, la actriz de cine porno conocida popularmente como Stormy Daniels y que aparentemente, fue la causa del pago secreto de dinero para evitar que ese encuentro se diera a conocer.

La defensa de Trump también pidió el jueves que el expresidente pueda responder públicamente a al testimonio que la estrella del porno dio en el Tribunal Penal de Manhattan esta semana, algo que no puede hacer debido a la “orden mordaza”‘” que tiene.

El juez Merchan recordó que la razón por la que el magnate tiene esa restricción es debido a “ataques muy reales y muy amenazantes a potenciales testigos” por parte del político y que modificar la ‘orden mordaza’ podría afectar a la “integridad del proceso”.

El candidato republicano a las elecciones presidenciales de este año enfrenta en este juicio 34 cargos, entre ellos el de falsificación de documentos comerciales

Trump está acusado de 34 delitos penales por la falsificación de registros comerciales, por haberle pagado a Stormy Daniels $130,000 dólares para aasegurarse de encubrir su aventura con Daniels, y luego justificar ese dinero bajo concepto de honorarios por servicios prestados por Michael Cohen por asesoría legal.

Sigue leyendo:

– Defensa de Trump intenta descalificar las confesiones íntimas de Stormy Daniels

– El tenso interrogatorio de la defensa de Trump a la actriz porno Stormy Daniels en el juicio al expresidente en Nueva York

– Trump luce inquieto ante las revelaciones íntimas de Stormy Daniels sobre su encuentro