Abogado de Trump intenta librarlo de cargos en su contra mediante el testimonio de un exeditor

Durante el octavo día del juicio que se realiza con relación al dinero que presuntamente Donald Trump le pagó, en 2016, a Stephanie Clifford, exactriz de cine porno conocida como Stormy Daniels, la defensa legal del expresidente interrogó a David Pecker, exeditor del tabloide National Enquirer, con el objetivo de que su testimonio sirva para restar algunos de los 34 cargos de los cuales se le acusa.

En respuesta al interrogatorio al cual fue sometido, el exejecutivo reconoció ante el tribunal haber negociado múltiples acuerdos para eliminar historias un tanto controversiales de celebridades como Mark Wahlberg, Tiger Woods y Arnold Schwarzenegger.

De hecho, Pecker describió ciertas negociaciones llevadas a cabo con la modelo Karen McDougal para comprar los derechos exclusivos sobre un relato sobre una supuesta relación de un año entablada con Donald Trump.

El exeditor incluso mencionó que el abogado Michael Cohen, quien presuntamente fue quien le entregó $130,000 dólares a Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su aventura con Donald Trump, también fue quien autorizó el inicio de las negociaciones para vender la historia de Karen McDougal.

El juez a cargo de su juicio le impuso una orden de silencio a Donald Trump. (Crédito; Dave Sanders / EFE)

Al respecto, el abogado Emil Bove se enfocó en tratar de demostrarle al jurado que los acuerdos para obtener dinero en secreto eran una práctica normal y recurrente en National Enquirer.

Después de un receso en el juicio para ir a almorzar, David Pecker fue interrogado por segunda vez y está vez aseguró haberle expresado a Michael Cohen su deseo de no verse involucrado en la historia de Stormy Daniels, esto por razones comerciales y de reputación.

“Le dije a Michael Cohen que después de pagar por la historia del portero y la historia de Karen McDougal no iba a pagar nada más y no era un banco. Le dije (al editor) Dylan Howard que no había forma posible de comprar la historia por $120,000 dólares y que no quería tener nada que ver con una estrella porno”, afirmó.

