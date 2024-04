Trump vuelve a violar la orden de silencio que le impusieron y despotrica en contra de Michael Cohen

A pesar de que el juez Juan Merchan le impuso una orden de silencio para no opinar sobre de los testigos en su juicio penal que se lleva a cabo en Nueva York, Donald Trump arremetió en contra de Michael Cohen.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión 6ABC Philadelphia, el magnate de 77 años no dudó en poner en tela de juicio la credibilidad del hombre que llegó a ser su brazo derecho en el manejo de sus negocios.

“Michael Cohen es un mentiroso convicto y no tiene credibilidad alguna. Él era abogado y uno confía en sus abogados. Pero Michael Cohen era un mentiroso convicto. Fue abogado de mucha gente, no sólo de mí. Luego se metió en problemas por cosas ajenas a lo que hizo por mí”, expresó.

Los comentarios del expresidente surgen a raíz de que abogado de 57 años testificará en el juicio argumentando haber entregado a su nombre $130,000 dólares a la exactriz de cine porno conocida como Stormy Daniels, con quien sostuvo un romance y por ello se pretendía comprar su silencio.

Lo controversial del asunto es que el multimillonario neoyorquino, en teoría, luego le reembolsó el dinero declarándolo como gastos legales, lo cual la fiscalía considera un delito y por ello se le acusa de 34 cargos criminales.

Con respecto a la situación legal de Michael Cohen, en 2019, fue sentenciado a tres años de prisión por haber cometido fraude y violaciones al financiamiento de campañas relacionadas con su papel en el plan de silencio de Trump, pero sobre todo por mentirle al Congreso.

El testimonio del abogado Michael Cohen podría condenar al expresidente de la nación a terminar en prisión. (Crédito: Yuki Iwamura / AP)

Mientras tanto, Donald Trump se ha mostrado receloso ante la orden de silencio que le impusieron, pues la considera anticonstitucional.

“Tenemos una orden de silencio, que para mí es totalmente inconstitucional. No tengo permitido hablar, pero la gente puede hablar de mí. Entonces, pueden hablar de mí, pueden decir lo que quieran, pueden mentir, pero a mí no se me permite decir eso.

Sólo tengo que sentarme y ver por qué un juez conflictivo me ha ordenado tener una orden de silencio. No creo que nadie haya visto algo como esto”, señaló ante los medios informativos durante un receso en el segundo día de su juicio.

A pesar de ello, los fiscales aseguraban que el exmandatario ya había violado la orden en 10 ocasiones y le exigían una multa de $1,000 dólares por cada infracción.

