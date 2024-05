Trump presuntamente les pidió a las grandes petroleras mil millones de dólares para su campaña

Durante una reunión que Donald Trump sostuvo el mes pasado con algunos ejecutivos petroleros en Mar-A-Lago, presuntamente, el objetivo central habría sido solicitarles una donación de mil millones de dólares en efectivo para su campaña.

De acuerdo con los diarios The Washington Post y New York Times, una persona que estuvo presente en el encuentro asegura que el expresidente primero reprendió al grupo de invitados convocados por el magnate petrolero Harold Hamm por no haber apoyado a su campaña mediante donaciones.

Acto seguido, habría surgido la solicitud de apoyo financiero para fortalecer su imagen en las próximas semanas a través de la suma antes mencionada, esto último de acuerdo con el diario The Hill, medio se dio a la tarea de consultar a una segunda fuente familiarizada cercana al tema cuya identidad también guarda bajo condición de anonimato.

Sin establecer un compromiso por escrito, Trump refrendó su objetivo de continuar impulsando la producción de vehículos que funcionen con motores de combustión interna para lo cual se requerirá de millones de barriles de petróleo diarios, los cuales al ser refinado se convierten en gasolina y diésel, palabras que suenan a oro molido en los oídos de los ejecutivos petroleros.

Donald Trump se ha declarado ferviente partidario de la extracción petrolera. (Crédito: Charly Triballeau / EFE)

Lo cierto es que el republicano de 77 años apoya parte de sus compromisos de campaña en la idea de hacer más accesible el precio de los combustibles y, bajo ese enfoque, promueve aumentar la extracción de petróleo.

“Vamos a poner fin a esta guerra contra la energía estadounidense. Vamos a perforar, cariño, perforar.

Vamos a reducir sus costos de energía. Vamos a reducir sus costos de energía como no lo creería”, expresó Trump recientemente en uno de los escasos mítines a los cuales ha podido asistir, pues prácticamente permanece atado a Nueva York cuatro días a la semana para estar presente en el juicio donde lo acusan por haberle pagado en secreto a una exactriz del cine porno para evitar que cualquier revelación sobre un encuentro intimo que sostuvieron, en 2006.

En caso de conseguir el apoyo que se menciona, Donald Trump dejaría muy atrás a Joe Biden en la recaudación de donaciones que tanto pregona en sus discursos.

