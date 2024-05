Video: Colegio católico de Sonora desata polémica por celebrar el Día de las Madres con strippers

El 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres, pero en algunas escuelas del país los festejos comienzan desde antes debido a la suspensión de clases. La creatividad del personal docente ha salido a relucir en los eventos, pero en Hermosillo, Sonora, fue tal, que la polémica se desató.

En el colegio católico Liceo San Agustín las madres fueron celebradas de una peculiar manera: strippers amenizaron el evento, los hechos fueron grabados por las asistentes y los videos se compartieron en redes sociales, donde los internautas no se hicieron esperar con sus comentarios, los cuales van desde la aprobación hasta una crítica total por la manera en que se celebró el día.

En las imágenes se aprecia que ya es de noche, algo fuera de lo común, pues este tipo de eventos se realizan dentro del horario escolar. Las madres están sentadas en dos filas de sillas, esperando “la acción”.

Un hombre comenzó a quitarse la ropa y al quedar en calzoncillos pasó un globo por su cuerpo, luego se acercó a las mujeres celebradas, quienes gritan y ríen, algunas incluso lo llaman para que vuelva a sus lugares. Otro detalle criticado es que uno de los hombres pasaba con una botella de tequila para dar un shot a las madres.

Medios locales compartieron fragmentos de las grabaciones invitando a las audiencias a participar dando su opinión sobre los hechos, para muchos internautas les resultó gracioso u original, a otros algo fuera de lugar, especialmente por tratarse de un colegio católico. Hasta que llegó un comentario que cambió todo.

Abuso dentro de colegio católico

Noelia Bernal, una mujer que hasta hace 14 meses formaba parte de la comunidad del liceo realizó un comentario no solo a modo de crítica por el festejo, también de reproche porque durante todo ese tiempo ha buscado justicia para su hija, quien era alumna del colegio cuando fue abusada por un compañero dentro de las instalaciones.

“En el colegio donde abusaron de mi niña todos se ven felices”, escribió la madre de la víctima. Luego siguió su comentario diciendo que la celebración era una estrategia del colegio para retener a los alumnos.

“Me da mucho gusto que de esa manera retengan a las mamás y a los alumnos, una muy buena estrategia del colegio católico de ponerle ‘strippers’ a las mamás, tal vez para el día de los papás pongan bailarinas exóticas, van muy bien, me da mucho gusto, no tengo que opinar, yo estoy muy feliz en mi otro colegio donde está mi hija, desconozco de qué manera nos vayan a festejar, pero no creo que así”.

Y es que, de acuerdo con el diario El Universal, en los 14 meses que han transcurrido desde que ocurrió la agresión, la madre no ha sido escuchada ni por las autoridades del liceo ni por la Fiscalía de Sonora.

