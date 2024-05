Liverpool desecha rumores sobre una posible venta de Darwin Núñez al Barcelona

Liverpool salió a negar las especulaciones de una salida de Darwin Núñez al FC Barcelona. El uruguayo borró todas las fotos que tenía con uniformes del equipo y compañeros en Instagram.

“¿Qué? No hay especulación. Será algo externo, porque yo no sé nada de ello. No hay especulación ahora mismo, esta es la situación”, dijo este viernes Klopp en rueda de prensa.

El delantero uruguayo decidió borrar varias publicaciones tras los insultos recibidos por fallar una ocasión contra el Tottenham Hotspur y los rumores sobre una posible salida se dispararon después de que se hiciera una foto con Ronald Araujo, jugador del Barcelona.

“Sí, Darwin no estaba contento con haber fallado esa ocasión. Ha tenido mala suerte en muchas ocasiones, porque lo está haciendo todo bien, pero la pelota no entra y eso, para una persona tan joven, es muy duro. Sabe las expectativas que hay sobre él y es duro”, apuntó Klopp.

“No hay otra alternativa que pasar por esto y es lo que está haciendo. Es parte de la carrera de un futbolista. Su problema es que es tan bueno que está constantemente en esa posición. Si no fuera tan bueno, no tendría tantas oportunidades. Es tan bueno que está en esos momentos para marca, pero ahora no está marcando”, añadió.

En los 52 partidos que ha disputado esta temporada Darwin, ha marcado 18 goles y repartido 18 asistencias, pero, sin embargo, según la métrica de Goles Esperados, debería haber marcado ocho goles más este curso.

Darwin Núñez tiene contrato estipulado con el Liverpool hasta junio de 2028, por lo que el uruguayo seguirá con los Reds durante la gestión de Arne Slot, quien será el nuevo entrenador.

Durante su pasantía en la Premier League, Darwin Núñez tiene una Carabao Cup y una Community Shield.

Liverpool lidia con problemas extra cancha

Este no es el primero de los rumores o polémicas fuera del terreno de juego. Hace dos semanas se generó tensión tras fuertes conversaciones entre Salah y Klopp en pleno encuentro.

Liverpool terminó perdiendo dejando escapar los puntos ante West Ham lo que generó mayor polémica.

Los Reds están casi fuera de la oportunidad de llevarse la Premier League. Están a cinco puntos del Arsenal y solo restan dos partidos por jugarse.

