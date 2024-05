Nada qué celebrar: Así es el Día de la Madre para quienes buscan a sus hijos desaparecidos en México

En México se celebra el Día de las Madres cada 10 de mayo, una fecha muy especial en un país donde hay un arraigo muy fuerte por la familia. Sin embargo, no en todos los casos se vive de la misma manera este día.

Y es que, al ser también un país con un alarmante número de personas desaparecidas, miles de madres sufren en este 10 de mayo al igual que el resto del año por no saber el paradero de sus hijos.

Al respecto, el sitio La Silla Rota entrevistó a algunas madres buscadoras, quienes coincidieron en que el mejor regalo sería regresarles con vida a sus hijos, muchos de los cuales llevan años desaparecidos.

Una de ellas es Leticia Del Carmen Valerio Hernández, quien desde agosto de 2015 no sabe nada de su hijo Ricardo Delgado Valerio. Durante estos nueve años ella ha buscado en predios y fosas clandestinas para encontrar algún rastro que le dé esperanza.

“Siempre la pasábamos en familia, mi hijo era muy cariñoso conmigo. A partir de entonces ya no es lo mismo, tengo un hijo que acaba de fallecer y pues los 10 de mayo son peores”, indicó.

Es por ello que ahora, cada 10 de mayo, en vez de celebrar en familia acude a marchas con integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, quienes también buscan a sus seres queridos, para exigir al estado la localización de las personas desaparecidas.

Una muerte lenta

Otro lamentable caso es el de Hilda Moreno Hernández, una mujer de Chiapas cuyo hijo, Jesús Esteban Mazariegos Moreno, fue secuestrado el 6 de diciembre de 2023.

Ese día, Jesús se encontraba junto con otras 3 personas cuando un comando armado se los llevó; sólo uno de ellos apareció posteriormente, pero sin vida.

El no tener a su hijo, confesó Hilda a La Silla Rota, es como una muerte lenta, “algo que no tiene nombre”. También señaló que, pese a la falta de atención por parte de las autoridades, y no haber recibido ni una sola llamada o rastro para saber de su ser querido, tiene fe en que pronto se reencontrará con él.

Al igual que Leticia y que Hilda, Lourdes Vargas busca a su hijo Juan Carlos Silva Vargas desde junio de 2019, cuando desapareció en el municipio de Huauchinango, Puebla.

Al relatar cómo vive cada Día de las Madres desde hace 5 años, comentó: “Dentro de tu corazón sientes el hueco y en lugar de estar feliz sientes nostalgia, y en lugar de estar sonriendo te sientes como en un velorio”.

Incluso, aseguró que, desde entonces, le ha pedido a sus otros hijos que no le regalen nada el 10 de mayo, porque en lugar de sentirse contenta recuerda a Juan Carlos y se pone a llorar.

“He estado con psicóloga porque ya pensaba demasiadas cosas negativas, y me dice la doctora que hay por quién vivir, ¿no?, pero para mí no existe esa fecha”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Madres de personas desaparecidas cancelan búsqueda tras amenazas de hombres armados.

– Madres invitan al presidente de México a buscar desaparecidos en fosas clandestinas.