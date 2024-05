Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de mayo de 2024

Piscis

No te limites a cambios en cuestiones de proyectos, llévalos a cabo pues te dejarán grandes ganancias. Pa que seguir con las mismas fregaderas de siempre, si quieres salir del hoyo necesitas ponerte las pilas y comenzar a trabajar en eso, recuerda que tus planes y metas debes de guardarlas y hacerlas, no las cuentes porque la gente es muy envidiosa y te va salir el asunto. No te ha ido del todo bien en el amor pero ha sido por tu tontería, suelta todo aquello que te ha mermado y dañado la existencia, necesitas empezar de cero y echarle ganas a lo que quieres y deseas. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Es momento de confiar en lo que quieres y hacia dónde vas, manda a la fregada a esas personas que han estado hablando de ti y te han manipulado con comentarios fuera de lugar que no te han permitido avanzar del todo. Vienen días de mucha incertidumbre, la vida te va a devolver a manos llenas eso que quedo pendiente de tu pasado. Haz descuidado mucho tu cuerpo criminal y estas engordando demasiado, ponte ya las pilas o de lo contrario va ser un problema que regreses a tu talla. Recuerda que tu no naciste pa rogar a nadie así que no empieces por hacerlo, a la fregada quien no te quiera o valore.

Acuario

Enfócate en ese negocio que tanto has imaginado, ya es momento de que se haga realidad, pero para eso tendrás que empezar ahora mismo, sino te pones metas a corto plazo no lo lograrás. Necesitas cerrar ciclos y comenzar de nuevo, es necesario poner en orden tus sentimientos y sobre todo tu corazón, a pesar de ser muy bitch a veces te atontas mucho y cometes los mismos errores de siempre. Es necesario que dejes de esperar algo de los demás y mejor pongas atención a tu vida que la tienes muy descuidada por atender la de los demás, vienen problemas familiares y discusiones, pero ni te apures que saldrás adelante en lo que menos lo esperas. Si sigues esperando te vas a cansar, nadie está pa estar esperando, a veces la vida se nos va cuando menos lo esperamos. Cuidado con traiciones dentro de la familia pues estarán a la orden del día. Es posible que ciertas amistades se te acerquen a ti dándote una cara y después otra, no es momento de lidiar con personas hipócritas que buscarán solo hacerte pasar un mal rato. Movimientos que tienen que ver con tu trabajo no se ven del todo bueno así que deberás de ser muy cauteloso en todo lo que hagas y emprendas en próximas fechas. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero.

Capricornio

Cuida mucho tu parte física porque la has tenido bien descuidada, si quieres pescar algo bueno empieza a trabajar por tu físico que es por donde comienza el amor, si bien es cierto que los sentimientos son los más importantes la primera impresión cuenta un friego y sirve como anzuelo pa ganchar. Hay una persona muy perra que se esta enamorando de ti muy perro, recuerda que si no te vas a bañar no prendas el boilers ni lastimes a alguien que no te interesa. Urge una dieta pa desinotixicarte te va ayudar No tengas miedo en expresar y decir lo que sientes, es momento de no quedarte cayado o cayada por nadie. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de buenos gustos y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro. Se fuerte y no te detengas ya por nada, has enfrentado pruebas muy fuertes y has resultado triunfante, no es fácil que te tumben y conoces muy bien las estrategias para no caer y seguir de pie.

Sagitario

No esperes recibir nada de nadie y mejor haz lo que tienes que hacer pa ser feliz, el fin de semana se va tornar difícil pero de ti pa depender que eso no suceda, no le des importancia a tonterías, que no te quiten el sueño, mejor dale pa delante y arregla esos problemas que has traído cargando desde hace tiempo. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo puede ser a otro país. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Fuerte de carácter y muy intenso al vivir tu vida, eso te ha hecho un ser único e irrepetible, da gracias a Dios por lo que tienes y has conseguido, vienen más triunfos, pero para eso tendrás que bajar un poco la guardia sobre todo en el amor. Cuídate mucho de dolores estomacales y empieza ya esa dieta que has descuidado. Requieres invertir más tiempo en tus cuestiones personales y no fregarte tanto en el jale que al final ese nunca se va terminar ni se va ir. Las relaciones a distancia son buenas siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a esperar y saber ser fiel, de lo contrario andas perdiendo tu tiempo. No juzgues a las personas y aprende aceptarlas con sus defectos sobre todo a tus amistades que se te da mucho eso.

Escorpio

Cuídate de golpes y caídas que estarán a la orden del día y podrías terminar hasta en el hospital. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pedo la vida sigues, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños y metas. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso. Cuidado con cambios en viajes de última hora los cuales podrían afectarte. Muchas oportunidades en el amor en caso de no tener pareja y te la pasarás muy bien. A veces me das friegos de miedo porque cuando te dañan eres muy hijo e hija de la fregada para cobrarte con creces las fregaderas que te hacen; en cierto grado está bien que no seas dejado o dejada pero debes aprender que es mejor dejarle a la vida y al karma que hagan su trabajo, ellos se cobrarán en el momento exacto las perradas que te HICIERON. Vienen friegos de cambios en tu vida porque comenzarás a madurar en todos los sentidos, te has atontado mucho pero empezarás a tomar rienda en tu vida y a poner las cosas en su lugar, recuerda que si la vida no te da algo tú debes arrebatárselo pero jamás te quedes con las ganas.

Libra

Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales querrás realizar un viaje o hacer algo para tu bien. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. No te menosprecies ni pienses que vales poco, vales lo suficiente y la vida te compensará con lo que por derecho te corresponde, no comas ansias. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. No te atontes. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos. En el amor vienen celos y traiciones, no confíes tanto en tu pareja y siempre mantén la oreja parada, no hagas escándalo ni nada solo abre bien los ojos pa’ que identifiques lo que pasa a tu alrededor. Aguas con amistades falsas, te andan rondando mucho, ponlas a prueba y depura a quienes solo son estorbo. Si una vez juraste no volver amar, es momento de romper esa promesa pues un amor a distancia está por llegar. De todos los signos para las cuestiones amorosas siempre serás el más complicado porque a diferencia de todos los demás eres de corazón noble y sincero y buscar algo estable y duradero y no amores de ratos. Se más fuerte en tus decisiones y defiende tus puntos de vista.

Virgo

Oportunidad de caricia desenfrenada con una persona cercana a ti. No te limites en los que quieres y ve por esos sueños que mueven tu mundo. Un amor muy fuerte podría entrar en cualquier momento y vendrá acompañado de mucha paz y estabilidad, disfrútalo al máximo y no dejes que se vaya por ese carácter que te cargas. Cambios de última hora y un viaje comenzará a planearse y te irá de la mejor manera solo ten calma. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Cuidado con hacer juicios falsos sobre personas que te rodean pues podrías meterte en problemas al estar hablando de más de quien no debes. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo con quien no quiere estar a tu lado. Fin de semana intensa con friegos de cambios en tu vida, debes de aprender a no dejarte que te mangoneen tanto, las amistades son pa’ apoyarte en tus errores y no pa’ fregarte, cuídate un friego de una persona de tez blanca que últimamente te anda hablando mucho, te va traicionar, no juegues con fuego porque te vas a quemar, empezarás a cerrar los ciclos que tenías pendientes. Cada día más bitch y fuerte y eso se debe a los golpes que la vida te ha dado, sigue en la misma sintonía, haz tu corazón más duro y no se lo entregues al primer o la primera hija de la fregada que se te ponga enfrente. Si una vez ya te traicionaron, ponte buzo o buza y no caigas en el mismo error.

Leo

Debes dejar atrás ya todos esos malestares, tristezas y tonterías del pasado, sino cierras de una buena vez esos problemas jamás estarás listo o lista pa’ recibir lo que la vida está por ofrecerte. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor, lo que pides tienes que darlo también. Nada de rogar y mendigar amor. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más fregón en ese aspecto y todos los demás. Ten presente que nadie merece tus lágrimas y quien en realidad las merezca no te va a hacer llorar así que si te traicionan next. Muchos cambios en tu vida, debes aprender a soltar a las personas que no quieren ya estar a tu lado, recuerda que si ellos no te necesitan a ti en tu vida tú no tienes porque necesitarlos a ellos. Problemas con tu familia en puerta, aprende a no caer en esas provocaciones y mejor acepta la voluntad de ellos y ellas, recuerda que al final de cuentas ellos siempre serán los que estarán ahí para apoyarte. Aguas con dolencias en la espalda o cintura, no descuides tanto esa parte y pon más atención a tus malestares.

Cancer

Días de cambios en los cuales el amor florecerá en su máxima expresión así que si tienes una relación las cosas comenzarán a tomar forma y muchos de los problemas comenzarán a resolverse. Debes de cuidar un poco más tu salud pues podrías estás expuesto o expuesta a ciertas infecciones en la garganta o problemas respiratorios. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. Date la oportunidad de ser tú y a quien no le guste que le busque, has cambiado demasiado solo para complacer a las demás personas, no es momento de hacer eso, es momento de ser tú mismo y disfrutar tus aciertos y errores. La mediocridad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Debes aprender a no confiar en las personas que están llegando a tu vida en estos momentos ya que podrían meterte en problemas y después no encontrarás la salida. No permitas que nadie te robe tu paz y tu tranquilidad y menos si te ha costado tanto trabajo conseguirla. Viene un fin de semana lleno de felicidad y cambios en tu vida, festejos y demás cosas que te harán salir de la rutina.

Géminis

Vienen días de cambios en los cuales debes de enfocarte en lo que te hace feliz y te genera paz, no permitas que amores del pasado entren a tu vida en este momento y vengan a causarte conflictos. No descuides tu cuerpazo criminal porque estas en etapa de subir de peso. Se te caerá la venda de los ojos sobre ciertas cuestiones, momento de que salga a la luz verdades imperdonables, tómalas con calma y reflexiona sobre el camino que debes seguir para estar bien. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. El karma te dará una gran lección por tus errores del pasado. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes ni maíz. Vienen cambios muy buenos pues podría haber un cambio en tu casa o vehículo. No tengas miedo a cambios en la economía pues te van a beneficiar mucho. La vida te compensará lo que te debía y te dará en grandes cantidades. Debes aprender a cuidar mucho lo que comes pues se pueden presentar algunos problemas gastrointestinales. Hay una persona de tu círculo de amigos que te tiene mucha envidia y que buscará la manera de joderte la existencia con sus malos comentarios.

Tauro

No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar el lograr perder peso. Ya déjate de tonterías y enfócate en todo eso que te falta y no has conseguido, la vida te llenará de muchas oportunidades, pero deberás de saber aprovecharlas. Date tu lugar y ponte más perra antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Vienen buenas noticias de “algo” que te inquietaba y te había quitado el sueño en estos días, eres muy perris pa librarte de esas situaciones, pero tampoco te confíes, eres muy de que siempre logras lo que te propones y sabes cumplir promesas el problema aquí y tu mayor desacierto es que le flojeas un al hacer las cosas y no las haces a su tiempo sino hasta el último momento. Mucha suerte en juegos de azar así que aprovecha eso para sacarle provecho.

Aries

Cuidado con caer en la rutina si estas en una relación pues eso podría dañarlos demasiado al punto de que termine todo. Necesitas que arregle tus mendigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con que de verdad vale la pena. Viene un embarazo o nacimiento de amistad o ser querido. Un compromiso o evento en el cual el color blanco sobresaldrá en próximas fechas, podría ser bautizo o boda. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Mientras quieras algo lo podrás conseguir, cuidado con amigos que solo te buscan para la fiesta, esos no pueden ser llamados amigos sino los que están a tu lado cuando en verdad se requieren en los casos difíciles. Cambios inesperados se aproximan y con ellos una noticia en el terreno del amor que te va a traer algo inquieto o inquieta. No dejes que las personas roben tu paz y estabilidad emocional que solo te compete a ti.