Jude Bellingham y Toni Kroos aseguran que vencerán al Dortmund y ganarán la Champions

No es común que un futbolista afirme que obtendrá un campeonato de la talla de la UEFA Champions League, pero quizá por la algarabía del festejo o por la seguridad que han ganado en sus últimos partidos, dos integrantes del Real Madrid sorprendieron haciéndolo durante la celebración del título de liga de la campaña 2023-24.

Jude Bellingham y Toni Kroos fueron quienes se mostraron convencidos de que conquistarán su decimoquinta “Orejona” en Wembley el próximo 1 de junio, y lo hicieron público con mensajes contundentes en su primer encuentro con la afición en la celebración de LaLiga en el balcón de la Comunidad de Madrid.

Realizando un esfuerzo para hablar en español, el inglés Jude Bellingham sorprendió por la seguridad que mostró de ganar la final de la Liga de Campeones ante su exequipo, el Borussia Dortmund. “Muchas gracias por el apoyo y cariño esta temporada. Queda un gran partido más en Wembley y vamos a ganar ¡Hala Madrid!“, dijo.

La misma seguridad mostró Toni Kroos mientras escuchaba a los aficionados pedirle en un cántico que no se retire y acepte seguir en el Real Madrid. “A mí no me gusta cantar mucho, pero estoy seguro de que en tres semanas nos vemos otra vez aquí”, auguró.

Por su parte, Luka Modric, también tomó el micrófono, pero él no se comprometió a ganar la copa y tampoco reveló si abandonará el club al final de la temporada. “Muchas gracias por estar aquí y por vuestro apoyo durante todo el año. Ha sido increíble”, dijo antes de ser interrumpido con el cántico que también realizaron sus compañeros de equipo. “Os quiero y vamos a celebrarlo hoy. ¡Hala Madrid!”, expresó.

Vinícius Jr., a quién los aficionados y sus compañeros candidatearon para ser el próximo ganador del Balón de Oro, agradeció a los fans que los hayan acompañado y se mostró optimista en lo referente al título de la Champions, el cual consideró muy importante, aunque no quiso afirmar que lo ganarían.

“Muchas gracias por el cariño siempre. Es un placer jugar con todos estos jugadores. Ojalá podamos celebrar desde hoy hasta el día 2 que es muy importante para nosotros“, aseguró citando al madridismo a una posible fiesta de celebración de la ‘Champions’.

“Quiero agradeceros todo el apoyo de este año, hemos tenido muchas complicaciones, pero este gran grupo ha sacado una grandiosa Liga adelante. Queremos celebrar con vosotros hoy en un día fantástico y que estéis preparados para lo que nos viene el 1 de junio“, concluyó Joselu en el mismo tenor.

La celebración continuó y el Real Madrid tendrá un largo domingo antes de volver a los entrenamientos este lunes.

La final de la UEFA Champions League la disputará el Real Madrid contra el Borussia Dortmund el sábado 1 de junio en el estadio de Wembley.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Girona goleó al FC Barcelona para terminar de certificar el título de campeón del Real Madrid

· Real Madrid recibe el trofeo de campeón de LaLiga y celebra en Cibeles

· ¿Por qué el Borussia Dortmund recibirá más dinero si pierde la Champions League que si la gana?

· Sería dura baja para el Real Madrid: Tchouaméni está en duda para la final de la Champions