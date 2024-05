7 artículos en Family Dollar que no hay que comprar, según expertos

Aunque Family Dollar es uno de los minoristas que ofrece precios asequibles en la mayor parte de sus productos siendo un gran competidor de Walmart y Target, algunos compradores consideran que no todos los artículos valen la pena por mucho que se encuentren en descuentos.

Es por ese motivo que aquí te contamos cuáles son los 7 artículos que según los expertos en compras no hay que adquirir en Family Dollar:

Accesorios de móviles

Gran parte de los artefactos y accesorios electrónicos suelen tener ofertas increíbles en el minorista; no obstante, el experto en compras Andrew Priobrazhenskiy señala que “la mayoría de los artículos no están bien hechos y mueren rápidamente, lo que significa que los reemplazarás con más frecuencia y borrarás los ahorros”, dijo.

En este caso, el especialista de Discount Reactor aconseja que “sería mejor invertir en productos más duraderos de proveedores de electrónica conocidos, incluso si eso implica pagar un precio superior por el producto por adelantado”.

Productos de limpieza

Según Trae Bodge, experto en compras inteligentes de TrueTrae.com es mejor conseguir los productos de limpieza en clubes mayoristas, ya que en tiendas como Family Dollar no suelen ser tan económicos como se piensa, esto permitirá ahorrar más.

Juguetes

Priobrazhenskiy menciona que “la selección de juguetes en Family Dollar tiende a ser una mezcla de juguetes de marca que no tienen los mejores precios y marcas de las que la mayoría de la gente probablemente no ha oído hablar”, destaca al tiempo que menciona que lo mejor es “sáltese el pasillo de juguetes de Family Dollar y compre en otro lugar donde pueda confiar en los productos, los precios y la selección”, indica el experto en compras.

Especias genéricas

Para la analista de consumo, Julie Ramhold “no hay razón para arriesgarse a comprar especias genéricas con el pretexto de ahorrar dinero cuando esto podría terminar generando problemas de salud”, dijo. La experta aconseja que lo mejor es comprar productos de marcas que sean reconocidas en el mercado.

Maquillaje

Los expertos en compras advierten que antes de comprar maquillaje en tiendas minorista lo mejor es asesorarse muy bien, ya que aunque los consumidores pueden estar frente a ofertas increíbles en cosméticos de alta gama, la mayoría de las veces son imitación.

Al respecto Ramhold comenta que “puede que no haya nada malo inherentemente en la marca, pero puedes encontrar maquillaje de farmacia mucho mejor comprando en otro lugar. Obtendrás una mejor selección, mejores precios y un maquillaje potencialmente más fresco dependiendo de cuál sea la tasa de rotación en tu tienda local”, dijo.

Alimentos fuera de marca

Bodge destaca que “el hecho de que algo sea económico no significa que sea una buena compra”, hay muchos productos en los estantes que no cumplen el estándar entre precio y calidad. El experto recomienda buscar mejores opciones. “Mire atentamente las listas de ingredientes y no compre nada que parezca haber estado guardado en un estante durante años”, dijo.

Disfraces

Finalmente, el experto señala que “aunque Family Dollar está repleto de disfraces cada temporada, probablemente serán de muy mala calidad”, y esto lo asegura porque “los accesorios pequeños, como sombreros, gafas, coronas o guantes, están bien, pero no querrás que te pique toda la noche la tela de tu disfraz de la tienda de un dólar”, dijo Bodge.

