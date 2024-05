Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de mayo de 2024

Aries

Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de 3, no estás pa andar rogando ni mendigando tiempo y atención, mereces una relación donde solo seas tu. Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora. No te dejes caer ni hagas que te afecten comentarios negativos, la vida te pondrá muchas pruebas y situaciones muy difíciles sin embargo aprenderás a salir adelante y aprender de esos errores. Si tienes pareja se visualiza celos que lejos de alejarlos los unirán más que nunca. Es probable que te enteres de una situación que te pondrá de malas pues todo eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará cierto y te va doler. Deja a la vida que se encargue de joder a todas esas personas que se han sobrepasado contigo y te han causado sufrimiento. Momento de madurar y buscar algo estable y sólido y dejar de andar aflojando a medio mundo. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle. Ya no te dejes manipular y bajar tu valor como persona por nadie.

Tauro

La vida es corta y sino vives y eres feliz nadie lo va a hacer por ti. Verás ciertas fotos que te van a ocasionar muchos celos, suelta y deja ir eso y no sigas viviendo de recuerdos. Empezarás a sanar heridas de tu pasado que no te habían dejado avanzar, pero será un proceso lento que te costará. Reflexionarás en estos días sobre todas las situaciones por las que has pasado en tu vida, te darás cuenta que han valido las penas las caídas y los golpes que te ha dado la vida pues gracias a ellos has ha prendido a valorar lo que ahora tienes. Ve hacia atrás y date cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás, algunas veces te quejas mucho de cómo te trata la vida, pero no pones atención a lo que has hecho para llegar donde estas. Es importante que inicies de cero en todo, date la oportunidad de dejar que la vida te vaya poniendo las situaciones y las personas en tu vida y tú solo ve aceptando a quienes te hacen sentir bien o te sacan una sonrisa. Deberás de ser muy cuidadoso con tus gastos pues podrías enfrentar problemas económicos a finales del mes.

Géminis

Debes darte tu lugar y dejar de mendigar atención, si esa persona no quiere entrar a tu vida que le rumbe a la fregada, hay que ser más perro o perra para evitar que sigan pasándose de lanza contigo. Viene un gran amor que te va revolucionar la manera de pensar. Una persona que físicamente ya no está en este mundo te dará una señal, debes de saber que no hay día en que no te acompañe y te cuida desde otro cielo. Ya no dejes nada para el futuro y disfruta cada día como si fuera el último pues es lo único seguro que tienes. Viene un amor muy fuerte el cual te va enseñar el sentido de la felicidad. No dejes que terceras personas se metan en tu relación en caso de tener una. Espera el tiempo indicado pa iniciar ese negocio que tienes en mente, te va ir de lo mejor, pero deberás de ser muy inteligente y no permitir que otras personas se entrometan en tus decisiones. Un viaje está a punto de suceder solo cuida más tus gastos para que no vayas a pasar carencias. Sueños que te van indicar cuestiones que están por suceder.

Cancer

No tengas miedo a confiar en miembros de tu familia pues son las únicas personas que estarán contigo y apoyarán en lo que necesitas los demás solo buscarán aprovecharse de algún modo de tu buena voluntad y de tus bienes. Un viaje empezará a planearse. Sino sentías amor por esa persona con la que está, sus acciones te harán sentir un gran cariño, la semilla estará sembrada, estará en tu que brote o se seque. Un viaje se aproximará y conocerás nuevas personas que te dejarán marcado para toda tu vida. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Ten mucho cuidado con caer en situaciones de tu pasado que no te llevarán o conducirán a nada bueno. Cuidado con accidentes o caídas que estarán a la orden del día. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades en todas las cosas que hagas o emprendas de aquí al mes de agosto. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido y corazón que te van a indicar el camino adecuado que deberás de seguir.

Leo

Es momento de hacer un análisis de tu vida y saber en qué momento te perdiste o hiciste a un lado eso que movía tu vida y tu mundo. Días en los cuales la vida te pondrá a las personas correctas a tu alrededor y te irá quitando de tu paso esas que no te sirven para nada. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho porque estarás cometiendo un grave error. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Vienen días llenos de cambios, empieza atender de tu presente antes de querer resolver tu futuro el cual es incierto y aún no ha llegado. No es momento de lamentarse por lo que no pudo ser ni lo que no pudo lograrse, es momento de darle vuelta a la página y volver a ir por esos sueños y metas que quieres y has deseado desde hace tiempo. Es probable que lleguen chismes a tu vida y a tu familia que si haces caso solo te traerán dolores de cabeza innecesarios. Ten cuidado con infecciones que estarán a la orden del día y aparecerán en cualquier momento.

Virgo

Te va a bufar una amistad o familiar cercano y de la manera más fea posible porque eres bien cabeza dura y todos los consejos que te dan te entran por una oreja y salen por la otra. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro o utilizar dicha información para manipularte. Necesitas meditar mucho y lograr esa conexión con el ser supremo la cual con el tiempo se ha ido perdiendo sin darte cuenta. Te viene una racha algo complicada, pero comenzarás a ver la luz poco a poco si en realidad lo quieres y te lo propones. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos, pero cuando te hacen lo mismo no lo soportas y mandas todo a la fregada. Cuida mucho tu forma de ser y de actuar con tus seres queridos pues podrías dañarlos y lastimarlos con la manera en que actúas pues te has hecho de corazón muy duro e inestable. No te limites en nada que tenga que ver con producirte placer, date la oportunidad de reinventarte para ti y disfrutar al máximo y no quedarte con antojos.

Libra

Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles y acabar con todo. Es momento de crecer en todos los sentidos y comenzar de cero en todos los aspectos para que comiences a encontrar tu propia felicidad. Haz a un lado comentarios de personas negativas que solo buscarán dañarte o afectarte de mil maneras. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Un embarazo en una amistad o conocida. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser la segunda parte y te conviertas en la primera persona. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día y con chismes que van a salir a la luz, pero no tendrán relevancia. Amor de lejos se fortalece en todos los sentidos. Tu problema siempre será esperar que te paguen con la misma moneda que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú y habrá quien te dañará o quedará en deuda contigo

Leo

No todas las personas son iguales, aquí el problema es que te gusta lidiar con pura gente perra sin corazón. Mucha suerte en juegos de azar y lotería. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas trabajar un friego y lo suficiente pues el dinero no te va a caer del cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo y lograr tus proyectos y objetivos. Aguas con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante sin dar explicaciones ni agradar a todo mundo. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te dé la gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con todo el antojo.

Cancer

Debes aprender de tus errores para no volver a cometerlos, vienen días llenos de cambios en los cuales comprenderás por qué muchos de tus planes y proyectos no han resultado como quieres y deseas. Tienes amistades muy fieles sin embargo traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo sino ni se aparecen. No temas a los nuevos cambios que están por llegar a tu vida, es momento que te pongas. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales porque la mayoría de las veces te has puesto de oferta por quien no deberías. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones. Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en un chorro de problemas. A la fregada gente que solo se la pasa criticando y viendo tus defectos no tienes necesidad.

Géminis

Una amistad te confesará un secreto que te va a dejar bien sacado o saca de onda y no sabrás que hacer. Comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida. Conocerás el verdadero rostro de una amistad y te decepcionarás un chorro pues te darás cuenta las mentiras y lo que ha hecho para dañarte. Cuidado con inversiones de último momento pues no se ven adecuadas para estos tiempos. Aguas con caídas y golpes porque te vas a dar un buen porrazo en estos días, debes aprender a dejar atrás rencores. Tu manera de tomar decisiones no ha sido la correcta y eso traerá consigo ciertos problemas con las personas que te rodean. Cuidado con desórdenes mentales que podrían hacerte dudar de quien tanto quieres. Vienen días de cambios. Ten cuidado con problemas de leyes pues entras en una etapa en la cual podrían surgir problemas jurídicos los cuales será complicado evadir y traerán consigo grandes pérdidas económicas. No dejes de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas.

Tauro

En el terreno del amor vienen decepciones de la persona amada, te vas a enterar de ciertas mentiras que te ha hecho. Las llegadas de noticias del extranjero te van a ayudar muchísimo a solucionar ciertos problemas con los que venías cargando desde hace algún tiempo. Siempre luchando contra todo, te han dado en la madre, te han dañado pero siempre saliendo a flote. Sino tienes una relación, no es momento de iniciar una, necesitas aprender a vivir en soledad y enamorarte de ti mismo o misma, cuando logres armonizar tu vida será el momento perfecto para iniciar un noviazgo. Amor a distancia se fortalece. Hay sexo en puerta en estas fechas, recuerda que no necesitas de una relación para gratinar o que te gratinen la concha bimbo. Conocerás el verdadero rostro del heraldo de una amistad te decepcionarás un friego pues te darás cuenta la clase de persona que es. Las llegadas de noticias del extranjero te van a ayudar muchísimo a solucionar ciertos problemas con los que venías cargando desde hace ya algún tiempo. Si no tienes una relación no es momento de iniciar una sino de disfrutar tu soltería.

Aries

Ten cuidado con lo que te llevas a la boca pues infecciones estomacales y kilos menos se visualizan en estos días, sobre todo por tanto recalentado. Gente tonta e infeliz sobra en este mundo, quita de tu camino a quien nomas te friega. Oportunidades de crecimiento en el área profesional y de negocios que te dejarán algunas ganancias. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues contigo esas cosas. No temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y aprovecha lo que venga para ser mejor persona y ser humano, ten presente que si tú no lo tomas habrá alguien más vivo o viva que lo hará. No descuides tus cosas y tu vida por estar haciendo caso a quien ni te masca ni hace nada por estar a tu lado. ¿Si ya una vez esa persona te dañó la existencia crees que vale la pena una segunda oportunidad? Piensa y reflexiona. Si tienes pareja ten cuidado porque le andan tirando el pex a amistades y andan queriendo ponerlo o ponerla en tu contra. Bájale al estrés, ya no te preocupes por cosas que tienen solución, vienen dolores de cabeza y articulaciones.