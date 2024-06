La actriz de ‘Precious’ sorprende con la noticia del nacimiento de gemelos

La icónica actriz, Gabourey Sidibe, de 41 años, de la película ‘Precious’ sorprendió con la noticia de que se convirtió en mamá de gemelos, junto a su esposo Brandon Frankel.

Sidibe compartió la noticia este jueves, 06 de junio, y añadió que ocurrió en el mes de abril. Al pequeño lo llamó Cooper y a la niña, Maya.

La actriz nominada al Oscar, le dijo a The Shade Room: “Brandon siempre quiso llamar a su hijo Cooper, así que podemos llamarlo ‘Coop’”. Mencionó que el nombre de su pequeña está inspirado en los mayas de la Riviera en México.

En otra entrevista, reveló que cada uno de sus hijos tiene un segundo nombre, inspirado en la rica cultura y diversidad de África occidental, de donde proviene su familia.

¿Cómo se conocieron Gabourey Sidibe y su esposo?

La noticia sobre la llegada de sus hijos llega cuatro meses después de anunciar su embarazo. La actriz optó por publicar una fotografía de ella y su embarazo en su cuenta personal de Instagram y escribió:

“¡Estoy embarazada!, pensamos que era hora de dar a nuestros gatos algo de responsabilidad, así que les estamos dando a cada uno un bebé del que cuidar. Dobles bebés, dobles gatos, doble diversión”.

Sidibe y su esposo, Brandon Frankel, de acuerdo a TMZ, se conocieron por medio de una aplicación de citas. Anunciaron su compromiso en noviembre de 2020 y se casaron en secreto en marzo de 2021.

La actriz confirmó su estado civil en ‘Live with Kelly and Ryan’. “Aquí un ejemplo de lo mucho que no me gustan las bodas, en realidad estoy casada… Nos casamos en la mesa de la cocina. Éramos solo nosotros”, fue lo que dijo en ese momento.

Gabourey Sidebe, saltó a la fama por su papel de Clarieece Jones en la película ‘Precious’ que se estrenó en el 2009.

En la película, encarna a una adolescente de 16 años que es abusada por su padrastro y vive en la pobreza.

Su actuación le valió una nominación en los premios Oscar en el año 2010.

Seguir leyendo: