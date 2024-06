Sofía Vergara posó sin ropa para el lanzamiento de su marca de café

Sofía Vergara sorprendió al compartir una foto sin ropa completamente cubierta de café ¿La razón? La actriz colombiana está por lanzar su propia marca de café: ¡Dios mío! Coffee.

A través de su cuenta de Instagram, Vergara publicó la foto en la que se le ve acostada sin ropa sobre una enorme pila de café, que cubría parte de su cuerpo. “Muy pronto dirás Dios Mío también”, escribió.

Aunque la foto no es reciente, puesto que la publicó en 2021 para celebrar el Día Mundial del Café, la actriz consideró que era perfecta porque encajaba con su nuevo proyecto.

De acuerdo con Infobae, la actriz anunció que uno de sus objetivos con Dios mío coffee es celebrar y reconocer el trabajo de las mujeres cultivadoras de café en Colombia.

“¡DÍOS MIO! COFFEE surge de mi amor por el café colombiano y mis altos estándares en cuanto a la calidad de mi café”, dijo la actriz. “Las mujeres representan el 30% de los cultivadores de café en Colombia, y es un honor resaltar a sus familias y legados a través de ¡Dios mío! Coffee”, agregó.

La nueva marca de café de Vergara está asociada con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para producir granos de café auténticos colombianos de la más alta calidad, que incluirá tres mezclas Premium: Sweetness (tostado claro), Balance (tostado medio), y Strength (tostado oscuro).

Sofía explicó en un comunicado de prensa, al que tuvo acceso Infobae, que el proceso de desarrollo de la marca requirió varios años. “Hemos pasado los últimos años creando estas mezclas con un increíble equipo de mujeres detrás de nosotros”, afirmó.

Sofía Vergara trató de cambiar su acento

Además de su belleza, Sofía Vergara es conocida por su marcado acento latino al hablar inglés, una característica que la enorgullece y que hoy no cambiaría por nada; sin embargo, no siempre fue así.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz contó que al principio de su carrera en Hollywood intentó deshacerse de su marcado acento porque pensaba que limitaría sus oportunidades.

“Lo intenté al principio de mi carrera”, dijo en referencia a cambiar su forma de hablar durante la mesa redonda de actrices dramáticas de The Hollywood Reporter.

“Cuando me mudé a Los Ángeles pensé: ‘No puedo creer que Penélope Cruz o Salma Hayek no cambien su acento, tendrían muchas más oportunidades. Voy a hacerlo’”, contó.

La actriz colombiana contó que recibió clases para cambiar su acento, pero no funcionaron. “Gasté mucho dinero y tiempo con gente que me enseñaba, y fue un maldito desperdicio”, aseguró Vergara.

Sofía Vergara confesó que su acento ha limitado el tipo de papeles que interpreta. “Nunca en mi vida fui a una clase de actuación y cuando decido hacer algo diferente es difícil porque, aunque este acento es hermoso, no puedo ser científica o astronauta”, dijo.

La actriz también reveló las tácticas que aplicó para optar a papeles. Aunque Verga nunca ha mentido para conseguir un papel, sí lo hizo sobre sus habilidades para conseguir un agente cuando se mudó a Los Ángeles.

“Dije que podía cantar y bailar ¿por qué no? No pensé que me iban a echar”, contó entre risas. “Luego me enviaron a una audición para Chicago en Broadway”, agregó.

Vergara consiguió el papel. “Interpreté a Mamá Morton en Chicago”, dijo contenta.

