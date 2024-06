Sofía Vergara reveló que no tiene intención de cubrir su tatuaje por Joe Manganiello

Sofía Vergara todavía tiene un tatuaje dedicado a su ex esposo Joe Manganiello y no tiene intención de cubrirlo o borrarlo. Todo lo contrario, tiene una idea definida de cómo resignificarlo.

En una conversación en el programa The Talk, la actriz colombiana reveló que le dio un nuevo significado al tatuaje con la iniciar de su ex.

“Esta era la inicial de Joe Manganiello, pero ahora se ha ido”, dijo. “Qué suerte puedo tener de que el chico con el que salgo tenga la misma inicial”, agregó en referencia a su actual novio Justin Saliman.

Vergara solo tiene dos tatuajes: uno con la inicial de su difunto hermano y otro con la inicial de su ex, de quien se divorció el año pasado.

Sofía Vergara trató de cambiar su acento

Además de su belleza, Sofía Vergara es conocida por su marcado acento latino al hablar inglés, una característica que la enorgullece y que hoy no cambiaría por nada; sin embargo, no siempre fue así.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz contó que al principio de su carrera en Hollywood intentó deshacerse de su marcado acento porque pensaba que limitaría sus oportunidades.

“Lo intenté al principio de mi carrera”, dijo en referencia a cambiar su forma de hablar durante la mesa redonda de actrices dramáticas de The Hollywood Reporter.

“Cuando me mudé a Los Ángeles pensé: ‘No puedo creer que Penélope Cruz o Salma Hayek no cambien su acento, tendrían muchas más oportunidades. Voy a hacerlo’”, contó.

La actriz colombiana contó que recibió clases para cambiar su acento, pero no funcionaron. “Gasté mucho dinero y tiempo con gente que me enseñaba, y fue un maldito desperdicio”, aseguró Vergara.

Sofía Vergara confesó que su acento ha limitado el tipo de papeles que interpreta. “Nunca en mi vida fui a una clase de actuación y cuando decido hacer algo diferente es difícil porque, aunque este acento es hermoso, no puedo ser científica o astronauta”, dijo.

La actriz también reveló las tácticas que aplicó para optar a papeles. Aunque Verga nunca ha mentido para conseguir un papel, sí lo hizo sobre sus habilidades para conseguir un agente cuando se mudó a Los Ángeles.

“Dije que podía cantar y bailar ¿por qué no? No pensé que me iban a echar”, contó entre risas. “Luego me enviaron a una audición para Chicago en Broadway”, agregó.

Vergara consiguió el papel. “Interpreté a Mamá Morton en Chicago”, dijo contenta.

Aunque Vergara es mayormente conocida por pale de Gloria en la serie Modern Family, recientemente sorprendió a todos con su interpretación de Griselda Blanco en la bioserie de Netflix sobre la narcotraficante.

