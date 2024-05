Sofía Vergara revela que recurrió a un ansiolítico durante las grabaciones de la serie “Griselda”

Sofía Vergara ha tenido varios retos en su carrera profesional, pero nada como el de llevar el papel protagónico en “Griselda”, la serie de Netflix en la que compartió créditos con Alberto Guerra y Martín Rodríguez. Ella ahora comentó sobre el esfuerzo que implicó adentrarse en la personalidad de Griselda Blanco, quien forjó uno de los cárteles de droga más rentables en Miami durante las décadas de los 70 y 80.

Vergara fue entrevistada (junto con Naomi Watts, Nicole Kidman, Jodie Foster, Brie Larson, Jennifer Aniston y Anna Sawai) para el más reciente número de The Hollywood Reporter, y comentó que durante las grabaciones de la serie tuvo un gran estrés: “No podía dormir. Decidí tomar (el ansiolítico) Xanax porque tenía que despertarme al día siguiente para seguir de nuevo. Era comenzar a dormir de nuevo, o voy a morir. También hablaba con Nancy (Banks, su coach de actuación). Le comenté: ‘Nancy, no sé si voy a sobrevivir a esto’. Y ella dijo: ‘Ahora eres una actriz'”.

La colombiana afirma que hacer comedia es mucho más agradable que actuar en un drama, pero también tuvo que aprender a fumar, pues eso era una característica de Blanco: “En realidad, sólo había hecho (la serie) “Modern Family”, así que no sabía en qué me estaba metiendo. Y cuando llegué, me di cuenta de que esto es diferente, y que es difícil cuando tienes que llorar, matar, ahogarte, inhalar cocaína y beber alcohol. Y nunca en mi vida había tocado un cigarrillo. Nunca. Tuve que aprender, y aprender a fumar a los 50 años, porque vas a estar en cada escena fumando. OK. Las primeras tres semanas regresaba a casa y no sabía qué era lo que me estaba pasando”.

En su faceta de empresaria, Sofía ha tenido mucho éxito con su línea de productos de belleza, que incluye bloqueadores, cremas y maquillaje para distintos tipos de piel. Ella también fue entrevistada para la revista Allure, y dijo que respeta tanto a las chicas que se hacen tratamientos para verse más jóvenes como a las que prefieren lucir al natural. “Siento que hay que aprovechar todo lo que hay por ahí. Quiero decir, si te importa envejecer. No hay nada malo si no te importa. No es el fin del mundo. Pero si lo haces, ahora hay tantas cosas por ahí”.

La actriz de 51 años advirtió que en en algún momento recurrirá a arreglos estéticos mayores: “Siento que voy a hacerme todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista. Llevo mucho tiempo aplicando Botox en el cuello y alrededor de los ojos. No creo en el relleno facial. Siento que el relleno funciona bien cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad creo que eso no te hará parecer más joven. Te hará lucir más acabada. Y siento que en realidad eso no te levanta la piel, sino que pesa. Así que estoy en contra de hacer eso una vez que llegas a cierta edad”. Sofía actualmente es juez en el programa de televisión “America’s Got Talent” -cuya nueva temporada comenzó esta semana-, en el que luce espectacular.

