Sofía Vergara se montó con escote y transparencias en mesa de America’s Got Talent

Como bien sabemos, Sofía Vergara es una de las jueces del importante programa de concursos de NBC America’s Got Talent junto a Heidi Klum, Simon Cowell y Terry Crews entre otras grandes estrellas. La bella colombiana no para de presumir su belleza y simpatía. Recientemente, compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram, donde se dejó ver con un atrevido escote rosado y marrón y con falda llena de transparencias.

Pero lo más divertido de todo fue que se montó encima de la mesa de America’s Got Talent y su compañero Howie Mandel estuvo al lado para reírse junto a ella y pasar un buen momento. Fuentes internas y cercanas a la producción del show aseguran que han tratado de mantener a la actriz de Modern Family con el ánimo en alto.

Sabemos que Sofía Vergara no está pasando por un buen momento, como es de esperarse, ante todo divorcio. Sin embargo, ella sigue igual de linda y presumiendo sus escotes, transparencias e increíble cuerpazo a sus 51 años.

Sofía Vergara bailó y gozó a pesar de las críticas

Días atrás, la juez de America’s Got Talent estuvo en el concierto de su amiga y cantante de género urbano Karol G. Ahí fue en compañía de su sobrina, Claudia Vergara, y de la también actriz Paulina Dávila. Todo un poderoso combo colombiano para ir a apoyar a La Bichota en el concierto que dio hace aproximadamente hace dos semanas en el Hollywood Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles.

Sofía Vergara entonces rió, bailó y hasta perreó también con transparencias en el concierto de la intérprete de “Provenza” y “Mañana Será Bonito”. Sin embargo, el público no lo tomó de la mejor manera. Le criticaron estar siempre en compañía de personas más jóvenes para ir a este tipo de eventos, como su sobrina.

No es un secreto que ambas son inseparables. Pero, ciertamente, también se debe a que ella es la mano derecha de Vergara en muchas de sus cosas, como es típico de los grandes famosos de Hollywood. Lo cierto es que, a ella no le importó y que la noche, se la gozó.

Sofía Vergara en vías de ser soltera de nuevo

El proceso legal de divorcio entre Sofía Vergara y él también actor Joe Manganiello apenas comenzó, después de que él introdujera la demanda a dos días de hacer público un comunicado dando por finalizado el matrimonio. Sofía Vergara y Manganiello. Foto: Getty Images.

Es decir, hasta ahora, están legalmente casados, pero van envías de ser los próximos solteros dentro del grupo de más codiciados de Hollywood. Joe llegó días recientes a un evento en compañía de una amiga, nada en particular, según fuentes cercanas al actor.

Y ella parece seguir disfrutando con los suyos, tal como lo dijimos antes. Sin embargo, han surgido unos rumores de posible romance con la estrella de Saturday Night Live y ex de Ariana Grande y Kim Kardashian, Pete Davidson. Al parecer, entre ellos hubo jugueteo de mensajes y risas. No se sabe muy bien. Lo cierto es que, la información se levantó dentro del entretenimiento en Los Ángeles y todo el mundo anda con el ojo puesto, a ver si esto que tan cierto es esto y se avanza o no. De momento, Sofía Vergara va en camino a estar soltera y sin compromiso.

Sigue leyendo:

Esposo de Sofía de Vergara le agarra la colita

¿Indirectas para Joe Manganiello? Sofía Vergara baila canciones de desamor en el concierto de Karol G

Sofía Vergara pide a la corte hacer válido su acuerdo prenupcial tras anunciar su divorcio de Joe Manganiello