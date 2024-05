Sofía Vergara tendrá una estatua como la de Shakira en Barranquilla

Sofía Vergara tendrá su propia estatua. La figura en honor a la modelo y actriz será similar a la de su compatriota Shakira y también estará en su natal barranquilla, Colombia, de donde son ambas.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el domingo, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, informó que Vergara tendrá su propia estatua en su ciudad natal durante la inauguración del parque lineal a orillas del río Magdalena, donde estará la figura de la actriz.

“Sofía Vergara es una campeona, también tendrá su estatua en el malecón, es una mujer que ha puesto en alto el nombre de los barranquilleros, auténtica, gran profesional. También estamos pensando que el malecón es el espacio para hacerle ese homenaje a ella”, expresó Char.

Hasta el momento, no se sabe cuándo se inaugurará la estatua en homenaje a Vergara ni quien estará a cargo de su elaboración.

En el mismo lugar en el que estará la estatua de Vergara hay una gran escultura de Shakira elaborada en bronce y de 6,5 metros de altura, que se reveló en diciembre en reconocimiento a su carrera artística. El lugar se ha convertido en una atracción turística en la ciudad.

Sofía Vergara es conocida por su participación en la serie Modern Family, que le valió varias nominaciones a premios como los Emmy y Globo de Oro, además de cuatro premios del Sindicato de Actores.

Su papel más reciente en la pantalla chica fue en la serie de Netflix Griselda, que protagonizó y produjo.

La adicción de la que Sofía Vergara no se puede deshacer

Recientemente, Sofía Vergara confeso que tiene una adicción de la que se quiere deshacer: los dulces. La actriz contó que ha empleado todo tipo de métodos para dejarla atrás, pero ninguno ha funcionado.

En una entrevista con People, la actriz colombiana confeso que era “adicta” a los dulces y que ha hecho de todo para dejar de comer tantos postres, incluso ha probado la hipnosis.

“Tengo una adicción a los dulces, al azúcar”, confesó. “Y ya lo he aceptado, porque he probado muchas cosas, incluso la hipnosis, y no funciona”, aseguró.

La actriz también contó como su gusto por el azúcar ha tenido un impacto significativo en su dieta y estilo de vida saludable. Vergara aseguró que tratar de no comer otras cosas que hagan daño para poder seguir comiendo dulces.

“Intento llevar una dieta equilibrada cuando puedo en casa, o sea, no como hamburguesas, pizza, cosas que engordan. Intento comer sano para poder comer dulces”, precisó.

La colombiana confesó que su dulce favorito es el pastel, no se resiste a uno. “Pastel. Siempre es pastel. Es decir, de cualquier tipo”, dijo. También le gustan otros dulces. “Me gusta el dulce de leche; es como un caramelo. Normalmente no lo hacen tan bien aquí en Los Ángeles. No he encontrado a nadie, pero cuando voy a Miami o a Latinoamérica, son geniales”, contó.

