Sofía Vergara informa que la operaron; ahora la está cuidando su novio

Sofía Vergara dio a conocer que fue operada de una rodilla; ahora está recuperándose en su casa, y aprovechó para compartir en Instagram una fotografía en la que aparece su novio, el doctor Justin Saliman.

Junto a la imagen, la bella actriz colombiana escribió el siguiente mensaje: “Si alguna vez te sometes a una cirugía de rodilla, ¡asegúrate de conseguir un doctor guapo que duerma contigo esa noche! Los amo”. Ella también publicó un video en el que su hijo Manolo le muestra el regalo que le envió Howie Mandel (su compañero en el programa de televisión “America’s Got Talent”): un aparato para brincar. La colombiana tomó a bien esa broma.

Hasta el momento Sofía no ha informado cuál fue la razón por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; el programa (que presenta nuevos talentos) ha terminado su fase de audiciones, por lo que ella podría estar recuperada para las grabaciones de los episodios principales.

Tres meses después de que Sofía Vergara se separara de Joe Manganiello (con quien estuvo casada poco más de ocho años) comenzó a salir con el cirujano ortopédico Saliman; él es divorciado y tiene dos hijos. En numerosas ocasiones han sido captados por fotógrafos, pero nunca han hablado con la prensa sobre su relación.

El divorcio de la actriz con Manganiello fue finalizado en febrero de este año; ella declaró a El País que su matrimonio terminó porque Joe era más joven: “Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Siento que no es justo para el bebé”. En una entrevista con Andy Cohen Sofía comentó que ahora no quiere salir con hombres que sean menores de 50 años, pues ella tiene 51.

