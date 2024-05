Sofía Vergara explica por qué no quiso tener hijos con Joe Manganiello

En febrero de este año Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello, y fue entonces cuando ella comentó que el rompimiento de su relación se debió a la diferencia de edades, además de que él quería tener hijos. Ahora ha dado más detalles al respecto, y no se arrepiente de haber tomado esa decisión.

Vergara fue entrevistada para la revista People (ella aparece en la portada del “número de la belleza”) y se sinceró al hablar del tema: “Hay cosas en la vida que pueden parecer buenas ideas, pero no lo son. Yo ya era madre. Sé lo que significa ser una buena madre o intentar ser la mejor madre posible, y eso requiere muchos sacrificios, requiere mucha energía”.

La actriz colombiana agregó que la forma en la que ahora lleva su vida y su carrera profesional es muy distinta a cuando tuvo a su hijo Manolo, hace 32 años: “Hoy en día, gracias a la ciencia, las mujeres pueden tener bebés al ser mayores. Antes, la naturaleza, por alguna razón, le decía a tu cuerpo a los 50 años que estás en la menopausia, que es hora de que termines con eso. Hay una razón por la que la naturaleza hace eso. Pero eso es para mí, y respeto totalmente que alguien quiera ser madre después de los 50. No pensé que fuera justo traer un niño a este mundo, y no iba a poder dar el 100 por ciento debido a mi carrera, a la forma en la que vivo mi vida y cómo era mi matrimonio”.

Tanto Joe como Sofía se han dado nuevas oportunidades en el amor; él sale con la actriz Caitlin O’Connor, mientras que a ella se le ha visto varias veces con el cirujano ortopédico Justin Saliman, quien la cuidó tras una operación de rodilla. Ahora, la protagonista de la serie “Griselda” dice que no le importa tener una relación con alguien del espectáculo, y que las cualidades que busca en un hombre son que sea divertido, saludable y con dinero, pero ella insiste en que no aceptará tener hijos.

Además de fungir como juez en el programa “America’s Got Talent”, Sofía Vergara promueve constantemente su empresa de productos para el cuidado de la piel. En cuanto a su relación con Manolo, ambos se llevan muy bien y ella desea ser abuela: “Es genial que lo haya tenido joven, porque ahora voy a tener 52 años y él 32. Me gustaría haber sido mayor entonces, más madura, más preparada para ser madre, pero eso fue lo que recibí y lo qué pasó. Así que seguí adelante y traté de no mirar atrás, porque es lo que es. Pero es divertido, porque de alguna manera crecí junto con mi hijo”.

