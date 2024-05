Javier Aguirre asegura que en el Mallorca sólo piensan en ganar sin mirar lo que haga el Cádiz

En el Mallorca son plenamente conscientes de que tiene en sus manos la posibilidad de lograr la permanencia en LaLiga y es por eso que el director técnico Javier Aguirre aseguró que no están pendiente de lo que puedan hacer otros equipos que se mantienen en la lucha por evitar el descenso.

El estratega mexicano del cuadro balear que este martes visitará al Osasuna le restó importancia al hecho de disputar su partido antes del duelo del Cádiz, que de perder ante el Sevilla el miércoles le terminaría de asegurar su permanencia para la próxima temporada del fútbol español.

“De nada sirve jugar antes o después si tu no haces lo tuyo. No puedes estar cruzado en el sofá rezando para que pierda o gene el otro equipo cuando tú no haces el trabajo. Hay que hacer lo nuestro, no es agradable depender de los demás. Con lo nuestro ya tenemos suficiente”, comentó el “Vasco” Aguirre.

El entrenador mexicano del Mallorca Javier Aguirre, durante el partido de la jornada 35 de LaLiga ante Las Palmas que se disputó este sábado en el estadio de Son Moix. Crédito: CATI CLADERA | EFE

El experimentado director técnico mexicano, que todavía no ha definido su futuro con el cuadro bermellón con el que termina contrato al final de esta campaña, también destacó la dificultad que implica jugar en Pamplona, una plaza que conoce de cuando estuvo al frente del Osasuna, su rival de turno.

“No es fácil sumar los tres puntos allí. Estuve cuatro años con ellos y lo digo por experiencia. La filosofía de correr, trabajar, competir es inherente al club. Se les enseña desde la cantera. Por lo tanto, no va a ser un partido sencillo. Tenemos que salir muy intensos y concentrados”, prosiguió el azteca.

El “Vasco” Aguirre también lamentó no poder contar con una de sus principales armas ofensivas para el duelo de este martes contra el Osasuna, ya que el delantero kosovar Vedat Muriqi tendrá que cumplir con una fecha de suspensión tras ser amonestado en el duelo del sábado ante Las Palmas.

Con la victoria del fin de semana ante Las Palmas, el Mallorca logró reencontrarse con el triunfo después de varios encuentros sin poder sumar de a tres puntos en el campeonato español. Crédito: CATI CLADERA | EFE

“Nos afecta su ausencia porque estaba acabando bien la temporada, hizo gol en Cádiz y estaba retomando su forma física. Desafortunadamente recibió una tarjeta bastante absurda, pero esto es fútbol. Tenemos a Abdón (Prats) y (Cyle) Larin, veremos si juega uno solo o los dos”, aseguró.

Otro jugador con el que no podrá contar el entrenador del Mallorca para enfrentar al Osasuna es el defensor central esloveno Martin Valjent, quien también tendrá que cumplir con una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Para finalizar, Javier Aguirre recordó lo positivo que fue poder haber puesto punto final a la cadena de casi dos meses sin ganar con el triunfo conseguido el sábado en Son Moix ante Las Palmas (1-0) que les permite asumir estos últimos encuentros con mucho mejor ánimos dentro del equipo.

“En el ambiente veías caras largas, había tensión, pese a que hemos competido siempre. Ganar fue importante, y es lo que queremos hacer en los tres partidos que nos quedan para que el equipo quede en la mejor posición posible”, cerró el estratega mexicano.

