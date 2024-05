Ania Margoth, la modelo colombiana que era acosada por un narco mexicano y terminó muerta

Ania Margoth Acosta Renfigio llegó de Colombia a México en busca de nuevos horizontes que le permitieran expandir su carrera como actriz y modelo, pues ese país se caracteriza por abrir sus puertas a extranjeros y brindar oportunidades. Sin embargo, también hay otras cosas que se dan en el vecino del sur, como el crimen organizado que controla la vida de sus habitantes –y visitantes–, y en ocasiones termina con ella, como ocurrió con la colombiana.

Durante casi un año no se supo nada de ella, la última noticia que dio a su familia es que se encontraba en Morelia, Michoacán, que estaba bien, aunque algo preocupada, pues en esa llamada les reveló que “un mafioso” la acosaba y la presionaba para tener relaciones sexuales, según informó el medio Reporte Índigo.

Terminaron la comunicación de manera normal, su familia no imaginó que sería la última vez que sabrían de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio de Tarímbaro, junto a una decena de personas. Pero en ese tiempo no se quedaron cruzados de brazos e iniciaron su propia investigación.

Su hijo –un joven de casi 20 años– avisó a su tía, hermana de su madre, que desde el 21 de junio no se había comunicado con ella, además de que no le llegaban los mensajes de WhatsApp, lo que preocupó a todos y dieron aviso a las autoridades. En México se activó una ficha de búsqueda.

Acompañamos a la familia de Ania Margoth Acosta y a @idheasdh Lamentable que una familia tenga que pasar por esto. #colombianasEnMexico requerimos urgente protocolos de atención a víctimas @CancilleriaCol @LuisGMurillo @MoisesAlvaro_ Si es por el @consuladocolmex estamos solas. pic.twitter.com/5c9AMf2gvw — MeMuevoPorColombia (@MeMuevoCol) May 10, 2024

Al no tener respuestas se comunicaron con un amigo que, al igual que la modelo, vivía en la Ciudad de México, él les dijo no saber nada de ella y les proporcionó el número telefónico de un exnovio canadiense de la mujer.

Mensaje de alerta

De acuerdo con El Heraldo de México, el exnovio canadiense dio a la familia las pistas de su desaparición, la colombiana le escribió diciéndole que coincidió con el “mafioso” al ir a un asado en Morelia, le dijo que no se sentía cómoda en el sitio y algo peor: “Al parecer, a él (el narco) no le gustó algo que yo hice. Tampoco me van a pagar la plata que me deben. Me temo lo peor”.

La reunión concluyó y Ania volvió al hotel donde se hospedaba en la capital michoacana, empacó sus cosas y huyó del lugar, pero cuando iba a abordar un taxi una camioneta la interceptó. Sus hermanos indicaron que ella subió por su voluntad, con el fin de preservar su vida.

Sobre el caso, el colectivo Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) confirmó que la colombiana habría sufrido un secuestro a manos de un grupo de criminales para “utilizarla con fines ilícitos”.

📌 COMUNICADO DE PRENSA

Exigimos verdad y justicia por el caso de Ania Margoth Acosta Rengifo, migrante colombiana reportada como desaparecida, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa común en Michoacán. https://t.co/wXSu5SsdPZ pic.twitter.com/nKqyOcItZ5 — IDHEAS (@idheasdh) May 14, 2024

Trata de personas

Lo dicho por Idheas fue confirmado por la embajada de Colombia en México, tras revelarse la identidad de Ania entre los cuerpos encontrados en la fosa clandestina en febrero.

“La embajada de Colombia se solidariza con la familia de Ania Margoth Acosta, víctima de desaparición forzada, de trata de personas y finalmente de feminicidio. Su historia no se debe repetir, que su memoria nos sirva de guía para que las mujeres colombianas puedan vivir libres de violencia”.

De acuerdo con Idheas, “este caso no es único, se suma a una larga lista de personas colombianas desaparecidas en México, particularmente, mujeres”.

Sigue leyendo:

– Cámara de seguridad grabó a sujeto que asesinó a una mujer en los baños de una tienda departamental en México.

– Joven mexicana hallada enterrada en el patio de su casa fue asesinada por su propia hermana y su cuñado.