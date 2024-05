Joven mexicana hallada enterrada en el patio de su casa fue asesinada por su propia hermana y su cuñado

Aseret Sixtos, de 26 años, fue localizada sepultada en su propia casa en San Luis Río Colorado, Sonora, tras cuatro días desaparecida, y las autoridades señalaron a su hermana menor, su cuñado y otro hombre como los principales sospechosos del feminicidio.

La investigación por la desaparición de la joven inició el pasado 8 de mayo, cuando el padre de Aseret presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado tras perder comunicación con ella, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos de la dependencia local.

El padre refirió que Aseret había salido con un amigo, pero una cámara de vigilancia registró que la joven regresó a su domicilio la madrugada del 5 de mayo, de donde ya no volvió a salir.

De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos responsables del feminicidio fueron identificados como Marien, de 21 años, la hermana de Aseret; André Mateo, de 23 años, su cuñado, y Antonio de Jesús, de 32 años, quienes supuestamente ya esperaban a la joven al interior de su casa donde fue atacada y asfixiada.

🇲🇽 (14.05.2024) | Feminicidio en Sonora. La matan por 117,000 pesos.



El cuerpo de Aseret Sixtos, una joven de 26 años, fue encontrado enterrado en el patio de su casa tras días de haber sido reportada como desaparecida, en San Luis Río Colorado, Sonora. La joven habría sido… pic.twitter.com/ppJ0L9fYqh — 🅶🅾🅼🅸🅼🅾🅽® (@ShTolee) May 14, 2024

“Después de diversos actos de investigación, se determinó que los individuos colocaron el cuerpo de la víctima en un hoyo excavado en la parte trasera del domicilio, que fue descubierto el 9 de mayo, lo que condujo a la identificación de los tres probables responsables”, agregó la dependencia.

Los agentes de la Fiscalía observaron tierra removida en el patio de la casa, donde finalmente localizaron el cuerpo. El resultado de la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.

Tras una serie de entrevistas, la Fiscalía obtuvo información que sugiere que Marien y André Mateo presuntamente planearon asesinar a Aseret con ayuda de Antonio de Jesús, con la intención de robarle 7,000 dólares que la joven había ganado después de trabajar en Alaska.

Los tres sospechosos fueron detenidos el 11 de mayo por los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, como probables responsables del delito de feminicidio. Aseret fue velada por sus familiares el mismo día de las detenciones.

“Aseret, lamento no haber sido el mejor hermano, pero la promesa que te hice no la romperé, seguiré los consejos que me diste. Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, por salvar mi vida, por ayudarme cuando nadie más lo hizo”, expresó uno de sus hermanos en redes sociales. “Siempre las personas que más valen la pena son las que se van, y las que no sirven se quedan, nunca entenderé eso”, agregó.

Sigue leyendo:

– Identifican restos de 3 víctimas del feminicida serial detenido en México.

– Hallan muerta a venezolana que se encontraba en México tramitando una visa para entrar a EE.UU.