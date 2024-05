Escándalo de agresión sexual en Rosemead High School

“Jane C.H. Doe”, “Jane D.C. Doe” y “Jane J.L. Doe” son los nombres ficticios con las que se identifica a las exestudiantes que fueron presuntas víctimas de agresión sexual por parte de tres maestros de El Monte Union High School District (EMUSHD), entre 2005 y 2009.

Las tres mujeres son parte de la demanda civil entablada por la oficina de los abogados Luis y Michael Carrillo y de Mohammed Abdulla, en contra del distrito escolar donde trabajaron los maestros Alex Rai, Wing Chan y Eduardo Escobar, en la secundaria Rosemead High School.

“El abuso sexual desenfrenado ocurre en Rosemead High School y dentro del Distrito Escolar de Secundarias El Monte Union”, dijo el abogado Michael Carrillo.

La demanda es por negligencia y por no proteger la integridad de una mujer anglosajona, una asiática y una latina.

Indica que, tanto Alex Rai como Wing Chan y Eduardo Escobar “eran un peligro para los estudiantes de Rosemead High School, pero les permitieron continuar enseñando y entrenando”.

Exalumnas de Rosemead HS y presuntas víctimas de abuso sexual. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Además de interponer la demanda contra el distrito escolar, los abogados y las tres víctimas solicitaron al Departamento de Justicia de California y al Departamento de Educación de los Estados Unidos que investiguen a El Monte Union High School District, “por su fracaso sistémico en denunciar el abuso infantil, específicamente el abuso sexual infantil, y [no] tomar medidas para proteger a los estudiantes”.

“Lamentablemente, lo que el distrito escolar ha hecho es enviar una señal a todos los perpetradores, depredadores y pervertidos de que serán salvados, que serán protegidos y harán todo para proteger a la escuela y no para proteger a los niños”, dijo el abogado Carrillo.

Consideró que en dicho distrito escolar tienen una falla sistémica, “porque desde arriba hacia abajo, no saben o eligen ignorar sus deberes como informantes obligatorios [a la policía] según la ley del estado de California, y continúan violando la ley al no denunciar inmediatamente el abuso infantil, sino que realizan su propia investigación, lo cual es ilegal y no denuncian el abuso infantil, específicamente el abuso sexual infantil”.

Según la demanda, los informes de comportamiento inapropiado incluyeron múltiples casos en los que el abuso sexual infantil “no se informó” de conformidad con la Ley de Denuncia de Abuso y Negligencia Infantil (CANRA).

Representantes legales de las presunts víctimas. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“El abuso sexual y la falta de denuncia se remontan a principios de la década de 1990 hasta 2022”, se precisa en la querella legal.

El abogado Mohammed Abdulla expresó que una de las víctimas llegó con él, a través de un amigo que trabaja en su despacho legal.

“Cuando escuché las historias por primera vez, fue horrible. Y saber que esto estaba sucediendo con varias estudiantes durante varios años ha sido realmente terrible para mí”, dijo. “Esto no comenzó como un asunto que estuviera encaminado a un litigio”.

Los abusos contra Jane C.H. Doe

La demandante Jane C.H. Doe, quien nació en 1991, fue acosada y abusada sexualmente por parte del maestro Alex Rai, aun cuando administradores de Rosemead High School sabían que estaba involucrado en abuso sexual y acoso a menores en todo el distrito escolar.

La demanda indica que Rai mostró un interés inusual por la niña y pasaba mucho tiempo con ella.

“Entre los años 2008 y 2009, cuando Jane C.H. Doe recién entró a la secundaria y cuando estaba a punto de graduarse, Alex Rai se comunicaba regularmente con ella a través de Snapchat y mensajes de texto”, indica la demanda.

“Alex Rai le enviaba fotos explicitas de sí mismo e intentó convencerla de que hiciera lo mismo”, añade. “Durante el segundo semestre de 2009, Jane C.H. Doe fue asignada asistente del profesor quien abusó sexualmente de ella en las instalaciones de la escuela y dentro de su salón de clases”.

Según los documentos legales, el profesor presionó su cuerpo contra la niña a manera de un acto sexual, manoseó su cuerpo y frotó la pierna y la vagina de la estudiante, provocándole experimentar múltiples problemas mentales, emocionales y psicológicos.

“Estamos aquí, para defender el cambio y hacer algo diferente para proteger a los niños que vendrán después de nosotros”, dijo la víctima. “Todas pasamos por cosas realmente difíciles que cambiaron la trayectoria de nuestro futuro. Es difícil levantarse y es difícil dar un paso al frente, especialmente cuando son ellos [los administradores escolares] los que nos hacen preguntas cuyas respuestas saben”.

Agregó que encontró la fortaleza para seguir adelante en la vida, en la perseverancia.

“Para mí, fue como presentarme como la persona que viene detrás de mí a la que lastimó y las múltiples personas que vinieron después de mí a las que lastimó”, subrayó Jane C.H. Doe.

“El hecho de que escuché de algunos de ellos, y tal vez, te pusiste de pie y dijiste algo que lo detuvo y se protegió a otra persona de salir lastimada. Eso es lo que me da la fuerza ahora para hablar y seguir adelante; saber que puedo ayudar a otra persona donde tal vez no la hubo”.

Abusada sexualmente a los 14 años

Jane D.C. Doe, -nombre ficticio de la segunda demandante- tendría entre 14 y 15 años durante el ciclo escolar 2008-2009 cuando conoció al profesor Eduardo Escobar, quien era el entrenador de las carreras Cross Country (a campo traviesa) en Rosemead High School.

La querella legal interpuesta indica que Escobar utilizó su posición de confianza y autoridad sobre la demandante para abusar sexualmente de ella y acosarla, entre otras cosas: aislándola para que pudiera aliviar algún calambre en la pierna. bajarle los pantalones cortos y frotarle la vagina debajo de la ropa interior o hacer comentarios sexuales e insinuaciones sobre la ropa interior de la demandante.

Aquella estudiante latina notificó del abuso a Alex Rai y este informó a la administración de la escuela, pero no se efectuó ninguna denuncia a la policía.

Rai supuestamente se aprovechó de la situación y, un año después de la graduación de Jane D.C. Doe en 2011, tuvo relaciones sexuales con ella en su casa.

“El cambio es lo que la justicia va a generar conciencia [del abuso]”, dijo Jane D.C. Doe. “A lo largo de los años hubo rumores entre los estudiantes y los maestros, y nadie dijo nada; había conciencia de que no se actuaba en consecuencia, y no estábamos protegidas de ninguna manera. Justicia seria cambio y protección para los estudiantes y sus hijos que intentan crecer en el lugar correcto”.

Profesor de tenis era un ‘depredador sexual’

Jane J.J. Doe nació en diciembre de 1990 y era menor cuando su profesor de tenis, Wing Chan, conocido en la secundaria Rosemead High School como “Jackie Chan” la agredió sexualmente.

La demanda contra El Monte Union High School District (EMUSHD) afirma que Chan aislaba a la estudiante y la llevaba a casa y a distintos lugares después de tener clases privadas con ella, “todo, en un esfuerzo para “prepararla” y condicionarla, tocándola regularmente, abrazarla y normalizar el comportamiento inapropiado”.

“En el campus de la escuela casi todos los estudiantes y profesores conocían la relación, pero nadie hizo nada para detener los abusos”, se lee en la demanda. Los actos lascivos ocurrieron entre 2005 y 2009.

Jane J.J. Doe declaró en una rueda de prensa que ella y las otras exestudiantes “fuimos explotadas

cuando éramos niñas mientras estábamos en Rosemead High School y el hecho de que me haya sucedido a mí y a mis compañeras demuestra cuán podrido es este distrito escolar”, dijo.

La ex estudiante de origen asiático manifestó que, además de obtener justicia, “debería lograrse un cambio sistemático en el distrito escolar [El Monte Union High School District/ EMUSHD), empezando por la administración, y tal vez, también signifique un plan de estudios para que los niños reconozcan lo que es el patrón de conducta manipulada”.

Registros no entregados

Con base en la Ley de Registros Públicos de California (CPRA), La Opinión solicitó sin éxito cualquier documentación relacionada con la adopción de medidas actuales o anteriores por parte de El Monte Union High School District (EMUSHD) en contra los maestros Alex Rai, Wing Chan y Eduardo Escobar, quienes son parte de la demanda contra el distrito por las tres víctimas de presunto abuso sexual.

El superintendente, doctor Edward Zúñiga tampoco respondió si alguna vez él o alguien más denunció a las autoridades policiales las acusaciones de conducta sexual inapropiada o abuso sexual cometidos por los tres individuos.

En cambio, envió un comunicado, diciendo: “El Monte Union High School District (EMUSHD)

no ha recibido una demanda y no puede comentar sobre litigios pendientes. Dicho esto, El Monte Union está profundamente comprometido con el éxito de sus estudiantes, y trabajamos diligentemente para fomentar ambientes de aprendizaje positivos y garantizar la seguridad y bienestar de todos los estudiantes confiados a nuestro cuidado. No toleramos ningún comportamiento que socave esos valores y tomamos medidas rápidas y decisivas si sospechamos que la seguridad de los estudiantes se ve comprometida de alguna manera”.