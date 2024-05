Falleció Fabián Cancelarich, arquero subcampeón del mundo con Argentina en el Mundial 1990

El mundo del fútbol y en especial el de la Argentina se viste de luto con el lamentable fallecimiento del ex portero que fue sub campeón del mundo con el combinado nacional de Argentina en la Copa de Italia 1990, Fabián Cancelarich, quien murió la mañana de hoy 14 de mayo a los 58 años de edad mientras desarrollaba sus funciones como entrenador de porteros en el equipo profesional de Ferro Carril Oeste.

El oriundo de Santa Fe se formó en las categorías inferiores del club de Caballito y formó parte de la lista de Carlos Salvador Bilardo junto a sus colegas Nery Pumpido, Sergio Goycochea y Ángel David Comizzo. Hasta el momento se sabe que Fabián se encontraba en el gimnasio de la entidad de Caballito cuando se quejó de un malestar. Durante varios minutos le practicaron RCP y fue trasladado de inmediato de urgencias al Hospital Durand donde lamentablemente pereció.

Falleció Fabián Cancelarich.



Fue subcampeón del Mundial de Italia 1990 y campeón de la Copa América 1991 con Argentina.



Estaba trabajando como entrenador de arqueros en Ferro y sufrió una descompensación durante el entrenamiento.



Q.E.P.D. 🕊️ pic.twitter.com/PEyWjO9YJM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 14, 2024

Amplia y exitosa trayectoria profesional

Cancelarich fue miembro de los años más gloriosos del Ferro dirigido por Carlos Timoteo Griguol en la década de los años 80’s en donde pudo sumar un total de 203 partidos donde le encajaron 196 goles. Teresa, apodo con el que le conocían sus más íntimos, también tuvo la oportunidad de defender los colores de grandes clubes como Belgrano de Córdoba (1992-1994), Newell’s (1994), Huracán (1995-1996), Platense (1997-1999) y Central Córdoba de Rosario (2000-2004). También jugó en Millonarios de Colombia (1995) y tuvo un segundo ciclo en el Verdolaga (1999-2000).

Por medio de las redes sociales los clubes y fanáticos del fútbol argentino se han pronunciado por esta terrible perdida, siendo Belgrano de Córdoba uno de los primeros en emitir un comunicado por el fallecimiento del ex arquero: “Belgrano lamenta el fallecimiento de Fabián Cancelarich, ex arquero de nuestra institución. Acompañamos en este momento de dolor a sus familiares y allegados. QEPD”.

Tremenda y dolorosa la noticia de la partida del gran Fabián Cancelarich.

Buen viaje querido Teresa💔 pic.twitter.com/l4oDnr9tdV — Gustavo Medina (@GusMedina9) May 14, 2024

Jugador de la selección nacional de Argentina

Defendiendo los colores de la Argentina no tuvo protagonismo en la selección de mayores, donde no pudo debutar, aunque formó parte del plantel que asistió a la Copa América de 1991 y la Copa Rey Fath en 1992. Fue citado en su momento a formar parte del combinado albiceleste que jugaría el Sudamericano Sub 20 en 1985, así como también los Juegos Panamericanos de Indianápolis en Estados Unidos en 1987 y los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.

Honores y reconocimientos a quienes lo ayudaron en su carrera

Fabián siempre tuvo claro el ser agradecido y darle el reconocimiento debido a las personas que lo ayudaron a llegar lejos en su carrera, en especial a sus entrenadores “Siempre estaré agradecido a Bilardo por hacerme vivir lo más importante de una carrera de un futbolista que es participar en un Mundial. Para mí siempre será uno de los técnicos más importantes de mi carrera, junto a Carlos Griguol que lo tuve muchos años en Ferro. Lo tuve poco al Coco Basile pero también fue un técnico muy importante para mí”.

Al igual que muchos compañeros de la camada del 90, el ex arquero decidió deciar el resto de su vida como entrenador y consiguió vivir experiencias tras su retiro en Belgrano de Córdoba, la Comisión de Actividades Infantiles, Juventud Antoniana, de ayudante de campo de Gabriel Perrone en Ecuador (Emelec, Manta) y San Martín de San Juan. Estuvo un tiempo como entrenador de arqueros de Ferro independientemente de quien fuera el DT del plantel.

Por otra parte, tuvo el honor de presenciar lo que fuese el último partido profesional en el que se jugó con palos cuadrados de madera: como arquero de Newell’s, visitó a Ferro por la Fecha 13 del Clausura 1994).

