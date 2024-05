Bank of America cierra más sucursales en los próximos días

Bank of America es uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos. No obstante, no está exento de los cierres. Durante 2023, esta y otras compañías enfrentaron una ola de clausuras. De acuerdo con sus directivos, los cambios en los hábitos de consumo bancario de sus clientes, quienes cada vez migran más a las opciones en línea, han provocado que opten por reducir sus sucursales físicas. Y en los próximos días se esperan más cierres de Bank of America. Aquí te diremos las ubicaciones.

De acuerdo con información de la Oficina del Contralor de Moneda (OCC), organismo que exige que las compañías bancarias presenten sus planes de cierre y apertura con meses de anticipación, Bank of America tiene programados cinco cierres en mayo y junio de 2024.

Las ubicaciones de Bank of America que van a cerrar en los próximos días son (incluidas un par que ya cerraron):

7 de mayo de 2024

1111 East Main Street, Richmond, Virginia

14 mayo 2024

7395 Mission Street, Daly City, California

21 de mayo de 2024

5485 Camino al Norte, North Las Vegas, Nevada

11 de junio de 2024

20708 Bothell-Everett Highway, Bothell, Washington

20708 Bothell-Everett Highway, Bothell, Washington 30 julio 2024

3565 California St, San Francisco, California

Con estos cinco cierres, Bank of America ha cerrado 52 sucursales en lo que va del 2024. En los primeros tres meses del año (enero, febrero y marzo), la compañía cerró 40 bancos en diferentes ciudades de Estados Unidos y en abril se sumaron siete cierres más.

En buena medida, el encierro provocado por la pandemia, obligó a los consumidores estadounidenses a migrar a la banca digital para estar al pendiente del control de su dinero. Que Bank of America y otros grandes bancos de EE.UU. cierren sucursales, no quiere decir que se estén quedando sin clientes, que estén en crisis o se vayan a quedar sin dinero, sino que cada vez son más las personas que prefieren hacer sus transacciones financieras por medio del sitio web o aplicación del banco que ir a la sucursal.

Lo que es preocupante, según la opinión de diversos especialistas, es que estos cierres pueden generar desiertos bancarios, que afectan aún más a las zonas del país de ingresos más bajos, impidiendo que millones de personas no tengan una cuenta bancaria. Para personas que todavía no se adaptan a las nuevas tecnologías, como los adultos mayores, o que simplemente no se acostumbran y prefieren las sucursales físicas, un cierre puede provocar más gasto de tiempo, dinero y esfuerzo para trasladarse al banco más cercano.

Pareciera que no tener un banco cerca no debería ser un problema, sin embargo, para las personas que menos ganan en Estados Unidos, se convierte un factor para que se mantenga rezagados financieramente. Al no acceder a un préstamo, crédito o abrir una cuenta bancaria, los imposibilita crecer y manejar mejor su dinero. Por ejemplo, muchos de los programas de gobierno que ofrecen dinero requieren que los solicitantes tengan una cuenta bancaria.

En el caso de Bank of America, los cierres de mayo y junio no serán los únicos del año. Todavía tiene previsto ocho cierres más para finales del 2024.

