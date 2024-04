Los mejores bonos en los bancos que te ofrecen hasta $400 dólares por abrir una cuenta

La banca es un negocio con mucha competencia y para atraer nuevos clientes algunas instituciones ofrecen cientos de dólares como bono en efectivo por abrir una cuenta corriente o de ahorros. Aunque la oferta puede ser muy atractiva, siempre es importante que los clientes revisen si el monto y sus condiciones de bienvenida realmente les convienen.

Si tienes pensado abrir una cuenta bancaria y estás buscando las promociones que podrías conseguir, aquí te compartimos una lista con los mejores bonos en los bancos que te llegan a ofrecer hasta $400 dólares por abrir una cuenta corriente y de ahorros. Algunos de los bonos terminan en el mes de abril, mientras que otros tienen fechas límite más largas.

¿Qué es un bono de registro?

Algunas instituciones financieras ofrecen un bono en efectivo para animar a los clientes potenciales a abrir una cuenta bancaria con ellos, pero siempre incluyen ciertas condiciones como:

Apertura de la cuenta online o en sucursal.

Usar un código de promoción.

Realizar un depósito inicial mínimo.

Mantener un saldo mínimo.

Mantener la venta abierta por un periodo mínimo de tiempo.

Completar una cantidad mínima de depósitos directos por mes.

Tiempo de espera de semanas o meses para recibir el bono.

Los “bonos de bienvenida” de cuentas bancarias son para clientes nuevos y siempre se recomienda leer los términos y condiciones de la oferta antes de iniciar el proceso de registro.

Bonos para cuenta de ahorro

TD Bank

Abre una cuenta TD Signature Savings o TD Simple Savings y gana $200 dólares cuando deposites al menos $10,000 dentro los primeros 20 días y luego mantengas ese saldo durante 90 días adicionales a los primeros 20.

Oferta válida hasta el 30 de junio de 20204.

SoFi

Abre una cuenta nueva y conecta un depósito directo de nómina o beneficios a la cuenta y gana bonos de $50 o $300 dólares. Gana un bono de $50 dólares por un depósito directo de entre $1,000 y $4,999 y gana un bono de $300 por un depósito directo de $5,000 o más.

Para calificar el monto requerido de los depósitos directos debe realizarse dentro de los primeros 25 días.

Oferta válida antes del 30 de junio de 2024.

Bonos para cuenta corriente

Chase

Abre una cuenta Total Checking y realiza depósitos directos por un total de al menos $500 dólares dentro de los primeros 90 días para recibir un bono de $300 dólares.

Deberás usar el cupón el sitio web de Chase para reclamar la oferta.

La oferta vence el 24 de julio de 2024.

Citibank

Abre una cuenta corriente elegible y gana un bono en efectivo de $300 dólares al realizar dos depósitos directos mejorados por un total de al menos $1,500 dentro de los 90 días posteriores a la apertura de la cuenta.

Oferta válida antes del 8 de julio de 2024.

M&T Bank

Abre una cuenta corriente elegible y gana bonos de $100, $150 o $200 dólares al hacer depósitos directos de al menos $500 dólares dentro de los 90 días posteriores a la apertura de la cuenta.

La cuenta debe seguir abierta cuando se recompense el bono. Hay un cargo por cierre anticipado de $50 dólares si la cuenta se cierra dentro de los 180 días posteriores a su apertura.

Oferta válida antes del 30 de junio de 2024.

PNC Bank

Abre una cuenta PNC Virtual Wallet y gana bonos de $100, $200 o $400 dólares. El paquete Wallet debe abrirse en línea a través de enlaces en la página de oferta de la bonificación.

Los bonos requieren depósitos directos en la cuenta Spend por un total de $500, $2,000 o $5,000 respectivamente, dentro de los primeros 60 días.

Oferta válida antes del 30 de abril de 2024.

TD Bank

Abre una cuenta TD Complete Checking o TD Beyond y gane hasta $300 dólares con depósitos directos calificados. Al hacer depósitos calificados de $500 dólares dentro de los 60 días en su cuenta TD Complete Checking te llevarás un bono por $200 y si realizas depósitos directos calificados por $2,500 dólares dentro de los 60 días en su cuenta TD Beyond Checking te llevarás un bono de $300.

No calificará si recibiste un bono de cuenta corriente personal anterior.

Oferta válida hasta el 30 de abril de 2024.

¿El bono bancario vale la pena?

Un factor clave que debemos considerar antes de buscar un bono por abrir una cuenta bancaria es si obtendremos más de lo que ganaríamos en intereses si dejamos los fondos donde están. “Sume el bono y el interés ganado durante el período requerido y divídalo por el saldo requerido para tener una idea de la tasa porcentual de rendimiento. Si no es significativamente mejor que la tasa de (su) cuenta corriente, puede que no valga la pena el esfuerzo”, aconseja David Wattenbarger, presidente de DRW Financial en Chattanooga, Tennessee.

Ese esfuerzo al que se refiere Wattenbarger podría incluir abrir la cuenta, depositar los fondos, configurar nuevos depósitos y retiros directos, así como tener que recordar un nuevo nombre de usuario y contraseña.

