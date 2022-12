5 cosas provechosas que Mark Cuban aconseja puedes hacer con tu dinero

Es muy probable que el nombre de Mark Cuban te suene familiar. Se trata del célebre empresario mejor conocido por ser uno de los tiburones en el programa “Shark Tank”, dueño de los Mavericks de Dallas y un inversor exitoso.

En 1990 ganó su primer millón de dólares luego de vender su negocio a CompuServe. Posteriormente recibió un cheque de pago por $5.9 mil millones de dólares tras vender su servicio de transmisión de audio en línea a Yahoo en 1999.

A través de varias entrevistas o publicaciones en redes sociales Cuban ha compartido algunos consejos inteligentes sobre cómo utilizar el dinero para sacarle provecho. Compartimos algunos de ellos a continuación.

1. Ahorra seis meses de ingresos

Cuban recomendó tener 6 meses de ingresos ahorrados en una cuenta bancaria. “Si no le gusta su trabajo en algún momento lo despiden o tiene que mudarse o algo sale mal, necesitará al menos seis meses de ingresos”, dijo a Vanity Fair.

2. Conoce riesgos de una inversión

Previo a invertir Cuban, quien ha dicho que el 25% de las ofertas que hace en Shark Tank son rotundos fracasos, dijo estar preparado para conocer los riesgos y estar alistado para la posibilidad de perder dinero. En caso que haya demasiada incertidumbre sobre una inversión, el empresario dijo que no tiene nada de malo conservar el efectivo hasta que se presente una oportunidad adecuada.

3. Destina hasta 10% en inversiones de riesgo

Cuban, quien impulsor del dogecoin, ha sugerido invertir hasta un 10% del capital en inversiones de riesgo. “Si eres un verdadero aventurero y realmente quieres lanzar un Ave María puedes tomar el 10% y ponerlo en bitcoin o ethereum, pero si haces eso debes fingir que ya perdiste tu dinero. Es como coleccionar arte…algo vale lo que alguien más pagaría por ello”, dijo a Vanity Fair.

4. Monta tu negocio sin préstamos

Una de las pasiones de Cuban se centra en evitar deudas de tarjetas de crédito o préstamo del banco. Él dice que si quieres montar tu propio negocio deberás hacerlo sin depender de préstamos bancarios.

“Si pides un préstamo, ya no eres el jefe. Y sus clientes ya no son los jefes. Su banquero es el jefe. Y si te encuentras con alguna adversidad, como ocurre con todas las startups, la prioridad pasa a cuidada por tu banquero…Ya no estás en condiciones para hacer lo que sea necesario para sobrevivir”, dijo.

5. No dejes que el miedo sea tu obstáculo

En su libro “cómo ganar en el deporte de los negocios: si yo puedo hacerlo tú puedes hacerlo”, Cuban dijo que, aunque el miedo es un sentimiento natural, es a su vez uno de los peores enemigos del éxito. Él dijo que si deseas salir adelante deberás apartarse del miedo ya que sofoca el crecimiento.

