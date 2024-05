Candidato a alcalde de Monterrey es acusado de tortura cuando era Procurador de Justicia

Un exagente ministerial que en el 2011 fue detenido y procesado por nexos con el crimen organizado, y que fue exonerado, acusó al candidato a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, de haber dado órdenes para torturarlo cuando era titular de la entonces Procuraduría General de Justicia.

Daniel Abdón Torres Muñiz, detenido el 13 de octubre del 2011 y consignado por cohecho y delitos cometidos en la administración y procuración de justicia, señaló que teme por su vida.

“¿Por qué estoy denunciando en esta época de elecciones?”, dijo en un video. “Pues por que tengo miedo de que ese pelado venga y tengo miedo que se vaya de alcalde, porque si se va de alcalde me va amenazar y me va a matar… Si alguien me mata, que quede bien claro que fue Adrián de la Garza”, indicó.

De la Garza fue alcalde de Monterrey de 2015 a 2021, pero el abogado Héctor Mateos Urbina, quien exhibió el caso del afectado mediante un video, no habló sobre ese periodo ni lo que pasó entonces con el afectado.

Lo acusaron de trabajar para Los Zetas

Torres Muñiz y tres de sus compañeros asignados al destacamento de la Policía Ministerial en Apodaca fueron señalados en 2011 de ser informantes de Los Zetas por tres elementos de ese grupo delictivo detenidos por militares y ministeriales.

“Estoy denunciando al señor Adrián de la Garza, no es por época de elecciones”, aseguró el afectado en la grabación. “Adrián de la Garza era Procurador. En su actuar, es muy diferente lo que dice, a lo que hace”, explicó.

Acusó también a mandos de la Policía Ministerial como Guadalupe Saldaña y Florentino Martínez; a los fiscales Alexandro González Cantú, Adela Blanco Martínez, Ricardo Rodríguez, Laura Alicia López, Jesús Manuel Rangel García y José Luis López Lugo.

Piden que abandone su candidatura

“El 13 de octubre de 2011 fue convocado a realizar sus labores, a llevar a cabo un supuesto operativo”, dijo el abogado Héctor Mateos Urbina en rueda de prensa.

“Sin embargo, ese día fue torturado, fue detenido, fue privado de su libertad, se le desapareció forzadamente”, añadió.

“Esta persona se encuentra reconocida jurídicamente como una víctima de tortura, como una víctima del Estado, y específicamente como una víctima de la entonces Procuraduría de Justicia de Nuevo León”, recalcó.

El abogado aseguró que lo que buscan con exponer este caso es hacer un llamado a revisar los perfiles de los candidatos y que Adrián de la Garza abandone su candidatura.

Sigue leyendo:

– Candidato mexicano abandona debate político tras ser acusado de tener nexos con el narco.

– Candidata mexicana detenida por la Marina mostraba su lujoso estilo de vida en redes.