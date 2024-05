El cheque de estímulo de hasta $1,300 dólares podría llegar a su cuenta en las próximas horas

Para este 16 de mayo se espera que los residentes de Alaska con estatus “Elegible- No pagado” del pasado 8 de mayo reciban su cheque de estímulo de hasta $1,300 dólares por parte del Dividendos Fondo Permanente (PFD) del estado.

Este dinero que proviene de las ganancias petroleras de la entidad comenzó a distribuirse este año desde el pasado 13 de marzo y según el comunicado la última fecha para su envío para este mes corresponde este jueves 16.

Desde 1976 se aprobó por parte de la Legislatura del Estado de Alaska una enmienda en la que especifica cómo una parte de los ingresos del estado serán destinados a brindar alivio económico a los residentes con el fin de generar bienestar y ayudar también a las familias de bajos ingresos con los elevados gastos cotidianos impulsados por la inflación.

Para calificar a este cheque no solo basta con vivir en Alaska o tener intenciones de residir permanentemente en el estado, también se exige no tener antecedentes penales y no haber reclamado residencia en otro estado.

En la página web de la entidad se detalla un calendario de pago con las próximas fechas de solicitud y envío de los cheque este año:

Las solicitudes de dividendos de 2023 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No pagado” el 12 de junio de 2024, el dinero se distribuirán el 20 de junio de 2024.

Las solicitudes de dividendos de 2023 (y del año anterior) que estén en estado “Elegible-No pagado” el 10 de julio de 2024, el dinero se distribuirán el 18 de julio de 2024.

Como este es un ingreso que busca beneficiar a las generaciones futuras la entidad recomienda a los destinatarios administrar muy bien el pago para más información puede ingresar al siguiente enlace https://pfd.alaska.gov/.

