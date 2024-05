Exasesor de Hillary Clinton reconoce que Biden perdería las elecciones si se llevaran a cabo mañana

Philippe Reines, exasesor de Hillary Clinton reconoce que la popularidad de Joe Biden no marcha como debiera reflejarse en este momento de la campaña e incluso acepta el riesgo de verlo perder las elecciones si hoy se llevaran a cabo.

Durante su participación en el programa “The Story” transmitido a través de la cadena de televisión Fox News, el consultor político se refirió a los resultados de una encuesta realizada por el diario New York Times en colaboración con el Siena College y el periódico Philadelphia Inquirer, donde se muestra como Donald Trump supera a Joe Biden en cinco de los seis estados clave para definir al próximo presidente de la nación, donde hace cuatro años el dominio era de los demócratas.

“Tengo que ser honesto. No sé qué está pasando aquí. No voy a fingir que estas cifras son buenas, pero estoy de acuerdo que, si las elecciones fueran mañana, Joe Biden probablemente no ganaría“, indicó.

Sin embargo, Reines afirma que la campaña del candidato demócrata todavía está a tiempo de darle la vuelta a la situación adversa.

“Afortunadamente, hay 176 días entre ahora y el 5 de noviembre. Además, el presidente y su equipo no están sentados en una burbuja pensando que las cosas van muy bien. Saben que tienen problemas y saben dónde están. Creo que su mejor esperanza es traer a estas personas a casa”, subrayó.

En su momento, los consejos de Philippe Reines de poco le sirvieron a Hillary Clinton para evitar ser derrotada por Donald Trump en las urnas. (Crédito: Andrew Harnik / AP)

De acuerdo con los sondeos de opinión, a menos de medio año de que se efectúen los comicios, el magnate neoyorquino —quien está pasando más tiempo en un tribunal que haciendo campaña política— le llevaría la delantera al mandatario de la nación, 50% frente a 38%, en Nevada; 49% ante 39%, en Georgia; 49% con respecto a 42%, en Arizona; 49% frente 42%, en Michigan; y 47% ante 44%, en Pensilvania.

Las cifras arrojadas muestran que, en los seis estados denominados críticos en 2020, Joe Biden sólo figuraría a la cabeza en Wisconsin, donde lograría una ventaja de 47% frente al 45% de su oponente.

Además del tema económico, otros puntos en contra del presidente expuestos por los ciudadanos en posibilidad de ejercer su voto estarían ligados a su respaldo brindado al gobierno de Israel en el conflicto bélico en contra del grupo islámico Hamás, el cual se desarrolla en la Franja de Gaza con un saldo que supera 35 mil muertes de palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Sigue leyendo:

• Joe Biden propone dos fechas para debatir con Donald Trump y el republicano le acepta el reto

• Trump lidera las encuestas en cinco de los seis estados clave de EE.UU. sobre Biden, revela The New York Times

• Campaña de Biden echará mano de Julia Roberts y George Clooney para recaudar donativos de Hollywood