Así era la casa de Verónica Toussaint, actriz mexicana que murió a causa de cáncer

La actriz mexicana Verónica Toussaint, quien murió el jueves a los 48 años tras perder la lucha contra el cáncer, nos permitió conocer su casa en Ciudad de México meses antes de su lamentable partida y lo hizo a través de un capítulo del programa ‘Divina Comida’.

En la emisión, en la que convivió con Belinda, José Ángel Bichir y Manu Nna, la también presentadora de televisión nos permitió recorrer su cocina, un espacio que fue muy especial para ella luego de que recibiera la dolorosa noticia de que había sido diagnosticada con cáncer de seno.

Su cocina, la cual renovó por completo tras recibir su diagnóstico, se convirtió en su refugio y en su lugar favorito para estar en todo momento y así lo confesó en su momento:

“Mi cocina hoy por hoy es un espacio fundamental, es el corazón de mi casa. Hace un año, cuando empecé todo mi proceso de tratamiento (contra el cáncer), casualmente empecé la remodelación de la cocina. Entonces me di cuenta lo importante que era remodelarla, porque incluso me tuve que salir de casa y gracias a eso entendí lo que significaba hacerlo en un momento tan emblemático de mi vida. Me percaté que no sólo se trataba de darle una manita de gato, sino de una remodelación total de un espacio que es el alma de mi hogar, el lugar donde no sólo nos nutrimos de comida, sino de todo lo demás, porque por medio de la comida demostramos el amor que le tenemos a los nuestros”, se sinceró sobre la relevancia que adoptó ese espacio para su vida en los meses previos a su partida.

¿Cómo era la casa de Verónica Toussaint?

Por lo que pudimos ver en ‘Divina Comida’, su casa era sumamente amplia y su decoración era de muy buen gusto.

Su comedor, que contaba con espacio para 6 comensales, estaba conformado por una mesa de mármol, por 6 sillas y por diversos muebles para su vajilla, sus fotos y sus artículos decorativos. Fue desde ese espacio donde le lanzó una frase a Belinda, la cual se replicó cualquier cantidad de ocasiones y se hizo viral.

A un costado de su comedor se encontraba su sala, una habitación que estaba dotada de sofás de tonos gris, pero con cojines blancos, verdes y naranjas.

